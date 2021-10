Un depósito de autobuses eléctricos VinBus (Foto: VNA)

Los autobuses eléctricos VinBus se operarán en Phu Quoc United Center (Foto: VNA)

Kien Giang, Vietnam (VNA)- La empresa de servicios de transporte ecológicos VinBus, del conglomerado vietnamita de Vingroup , puso oficialmente en funcionamiento la primera ruta de autobús eléctrico inteligente en la ciudad isleña de Phu Quoc, en la provincia sureña de Kien Giang.En la primera fase, VinBus permitirá la operación de ese tipo de ómnibus en Phu Quoc United Center, el mayor complejo turístico y de recreación del Sudeste Asiático, en la ruta de conexión entre los complejos turísticos de Vinpearl y Grand World, con una frecuencia de 30 minutos por viaje desde las 8:30 hasta las 2:30 de la mañana.VinBus es el primer modelo de autobús eléctrico inteligente en Vietnam producido por el fabricante automovilístico VinFast y operado por VinBus. Los vehículos usan energía limpia, no emiten emisiones ni provocan contaminación acústica.Además, VinBus y VinFast inauguraron en Phu Quoc el Complejo de Depósitos de Autobuses Eléctricos y el Taller de servicio VinFast según los estándares del modelo 2S (Servicios - Piezas).Se trata del primer avance de VinBus en la implementación del plan de expansión del servicio y la flota de autobuses eléctricos que operan en Phu Quoc en el futuro, con el fin de satisfacer la demanda de transporte de los turistas en la llamada isla de Perla en particular y los lugareños en general.La apertura del sistema de ese tipo de transporte en Phu Quoc no solo brinda a los visitantes una experiencia de viaje ecológica, sino también contribuye a reducir la contaminación del aire y convertir a la localidad en el destino internacional y amigable con el medioambiente más atractivo de Vietnam./.