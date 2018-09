Hanoi, 06 sep (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, aprobó cambios en las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA, inglés) de los efectos del cambio climático financiadas por Alemania en este país indochino.



En consecuencia, la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) no reembolsable otorgada por el Gobierno de Alemania al proyecto aumentará de cuatro millones de euros a cuatro millones 600 mil euros, mientras que el fondo correspondiente a Vietnam no se modificará.



El tercer componente principal del proyecto será cambiado desde el desarrollo de un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de acciones de mitigación del cambio climático, hasta el desarrollo de un portal de información al respecto como una herramienta para la gestión del conocimiento y el intercambio de datos.



La NAMA también tendrá un componente adicional, a saber, "Apoyo para la implementación de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Vietnam", que incluye ayudas para el proceso de revisión y actualización de la NDC y el desarrollo del Plan para la Implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático.



Vietnam es uno de los países más afectados por el cambio climático en todo el mundo. Las proyecciones muestran que las emisiones de gases de efecto invernadero en esta nación indochina están en aumento, impulsadas principalmente por el sector de la energía.



Según cálculos preliminares, el país emitirá 400 millones de toneladas de dióxido de carbono para 2018, 500 millones de toneladas para 2020, 600 millones de toneladas para 2025 y 800 millones de toneladas para 2030.



Los impactos del cambio climático ya son notables en todo el país. La temperatura promedio está aumentando más rápido en comparación con la tendencias mundial, los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes e intensos y sube el nivel del agua del mar.



Una NAMA es una medida voluntaria que lleva a cabo un país en vías de desarrollo, que no está sujeto a compromisos de reducción de emisiones en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.



Las NAMA pueden recibir apoyo de un país industrializado en forma de medidas de financiación, Transferencia de tecnologías y/o desarrollo de capacidades.



El proyecto, que se extiende en Vietnam desde 2014 hasta 2018, tiene como objetivo crear un marco general para acciones de mitigación del cambio climático apropiadas a nivel nacional y MRV en el país.



Es implementado conjuntamente por el Instituto vietnamita de Meteorología, Hidrología y Cambio Climático en nombre del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la Agencia alemana de Colaboración Internacional para el Desarrollo (GIZ) nombre del Ministerio Federal alemán del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear. – VNA