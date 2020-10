El panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro Nguyen Xuan Phuc pidió hoy a las fuerzas que estén más preparadas para salvar a la gente al tiempo que garanticen la seguridad, ya que la región central ha sido devastada por inundaciones históricas.Al hablar en una reunión de miembros permanentes del gabinete, el premier instó al sector de recursos naturales y medio ambiente, en particular a la agencia de hidrometeorología, a mejorar el trabajo de pronóstico para presentar escenarios de respuesta flexibles.Llamó a la participación de todo el sistema político, especialmente de los jóvenes, las mujeres, las fuerzas relevantes, los donantes y los residentes que no se ven afectados por los desastres naturales para que se unan en estos esfuerzos.Xuan Phuc también ordenó garantizar la seguridad de las presas y embalses, y dijo que las fuerzas militares y competentes preparen planes adecuados y los medios necesarios para salvar a la gente y abordar los problemas emergentes.Estuvo de acuerdo con la propuesta de los ministerios y agencias de proporcionar primero a cada una de las provincias afectadas mil toneladas de arroz.En particular, las provincias de Quang Nam, Thua Thien-Hue, Quang Tri, Quang Binh y Ha Tinh que han sido más afectadas por los desastres naturales recibirán cada una 100 mil millones de dong (4,31 millones de dólares) y mil toneladas de arroz.El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Nguyen Xuan Cuong, informó en la reunión que entre el 6 y el 12 de octubre, las ciudades y provincias centrales desde Nghe An hasta Quang Ngai sufrieron tres tormentas y dos depresiones tropicales, junto con una ola de frío que ha provocado lluvias prolongadas y inundaciones La precipitación común total ha superado los mil mm, llegando incluso a los dos mil-dos mil 500 mm en las provincias de Quang Tri y Thua Thien-Hue, y superando el nivel récord de 1999.Del 12 y al 18 de octubre, seis provincias desde Quang Binh hasta Quang Nam quedaron inundadas, lo que afectó a más de 260 mil hogares, con muchas áreas de dos a tres metros bajo el agua. Actualmente, la inundación está afectando a unas 154 mil hogares en Ha Tinh, Quang Binh y Quang Tri.A las 5 de la tarde del 19 de octubre, los desastres naturales dejaron 102 muertos y 25 desaparecidos, y dañaron infraestructuras agrícolas, de riego y de transporte locales, dijo./.