Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue, se reunió hoy en esta capital con una delegación de los ex líderes de la provincia más meridional de Ca Mau.Al intervenir en el evento, Vuong Dinh Hue elogió a Ca Mau por lograr y superar 18 de los 19 objetivos de desarrollo socioeconómico, con casi el 60 por ciento de las comunas que cumplen con los criterios para la construcción de áreas rurales de nuevo estilo.En los primeros cuatro meses de este año, indicó, el Producto Interno Bruto regional creció 9,9 por ciento, aproximadamente tres veces más que el promedio nacional, lo atribuyó a la solidaridad, el apoyo y el aliento de generaciones de líderes.En el futuro inmediato, sugirió que la provincia presente sin demora la planificación local para su aprobación, revise el uso de la tierra de acuerdo con la orientación del Primer Ministro para hacer las recomendaciones apropiadas y siga la Resolución del Buró Político sobre orientaciones para el desarrollo socioeconómico, asegurando la defensa nacional y la seguridad en el Delta del Mekong hasta 2030, con una visión hacia 2045.La Asamblea Nacional y el Gobierno siempre prestan atención al fortalecimiento de la capacidad de transporte en la región, incluida la promoción del transporte fluvial, resaltó.Por su parte, los ex funcionarios expresaron sus deseos por el apoyo del Estado para ayudar a Ca Mau a superar las dificultades y los desafíos, en particular los que perjudican su desarrollo socioeconómico.También hicieron hincapié en la necesidad de una mayor asistencia en la construcción y mejora de la infraestructura en Ca Mau./.