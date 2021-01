El primer ministro de Vietnam , Nguyen Xuan Phuc en el acto (Fuente: VNA)

En su intervención, el jefe de Gobierno destacó el significado estratégico de esa ruta de 23 kilómetros, que empieza desde el puente My Thuan (que conecta el distrito de Cai Be de la provincia de Tien Giang y la ciudad de Vinh Long, en la localidad homónima) y termina en la ciudad sureña de Can Tho.Subrayó que con la futura entrada en funcionamiento de la carretera, la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Trung Luong-My Thuan-Can Tho se finalizará en 2022.El dirigente encargó a los ministerios y órganos pertinentes los preparativos para la inauguración de la construcción de la ruta desde Can Tho hasta Ca Mau, el extremo sur del país, y también una autopista ribereña de 400 kilómetros en la región.Según Xuan Phuc, durante los últimos tiempos, el Gobierno y los ministerios involucrados han movilizado varios recursos para los proyectos de tránsito y citó como ejemplo el emprendimiento mañana de las primeras instalaciones del aeropuerto Long Thanh Destacó, asimismo, el despliegue eficiente de diferentes obras de tránsito estratégicas del país, en especial la ruta Ciudad Ho Chi Minh-Trung Luong-My Thuan-Can Tho.Añadió, por otra parte, que el cambio del modelo Construcción- Operación- Transferencia ( BOT ) al de uso de presupuesto estatal para el mencionado programa busca reducir los costos que deben destinar el delta del río Mekong y que la dedicación de 43,47 millones de dólares para el mismo, lo que evidencia un gran esfuerzo del Ejecutivo.El mismo día, el titular del gabinete presenció la apertura al tránsito de la autopista Trung Luong-My Thuan, cuya construcción fue iniciada en noviembre de 2009 y suspendida el mismo año, y luego fue reanudada en 2019.Destacó la cooperación estrecha entre las autoridades locales, los ministerios involucrados y el Banco Estatal, así como otras entidades crediticias para garantizar la eficiencia de la liberación del terreno.Exigió a las agencias pertinentes y el licitador acelerar el ritmo de construcción de la parte pendiente, en pos de asegurar la inauguración de la obra en noviembre próximo.Según fuentes oficiales, hasta la fecha, el 75 por ciento de las tareas trazadas se cumplieron con la parte principal en operación y la autopista es capaz de brindar servicios a vehículos de menos de 16 plazas y camiones por debajo de las 2,5 toneladas, con una velocidad máximo de 40 kilómetros por hora./.