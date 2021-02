Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, asistió hoy al acto de lanzamiento del movimiento “Tet para plantar árboles en agradecimiento al Tío Ho” 2021 en la ciudad de Tuy Hoa, provincia central de Phu Yen, en respuesta al programa de sembrar mil millones de plantas nuevas.



En la ocasión, el jefe de Gobierno exigió a los ministros y jefes de los órganos categorizados en el mismo nivel, así como dirigentes de las provincias incorporarse a esa actividad.

El primer ministro Nguyên Xuân Phuc participa en la actividad de cultivar árboles (Foto: VNA)

Notificó que el proyecto de cultivar mil millones de árboles, según la iniciativa del primer ministro, contribuirá a enverdecer los terrenos y las áreas urbanas y rurales.Subrayó que el deseo del Tío Ho de que el país se sitúe en el nivel de las grandes potencias no solo limita en los sectores económico, científico y tecnológico, sino que abarca también otros términos como el entorno verde.Propuso, además, adoptar el mensaje “Por un Vietnam verde” para mencionado programa, acorde con el deseo de todo el sistema político y también de casi 100 millones de vietnamitas, incluidos los residentes en Phu Yen.Durante el acto, el titular del Ejecutivo y representantes del gobierno local y de los residentes en la provincia plantaron árboles en el distrito de Phu Thanh, ciudad de Tuy Hoa. En paralelo, otros distritos como Tuy An y Son Hoa realizaron iguales actividades en la comuna de An Dan, lugar de nacimiento de Tran Phu, primer secretario general del Partido Comunista de Vietnam.