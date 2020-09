Hanoi (VNA)- Muchos jóvenes vietnamitas, incluidos niños, participa de manera activa en las acciones de protección ambiental, en respuesta a una campaña lanzada cada mes de septiembre por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.



En lugar de verter botellas de plástico, latas de cerveza, papel y cartón junto con otros residuos domésticos, Duong Thi Hue los clasifica y espera a que un trabajador de la aplicación MGreen los traiga. La aplicación le ayuda a formar el hábito de la clasificación de basura.



Según Duong Thi Hue, residente en el distrito de Ha Dong, después de conocer la aplicación de recolección de basura MGreen, empezó a separar diferentes tipos de desechos para que se los lleven al área de tratamiento.

Estos niños, en lugar de ver dibujos animados, disfrutan de clips con mensajes sobre la protección del medio ambiente. Estos videos no solo los entretienen, sino también los ayudan a aprender conocimientos interesantes.



En tanto, Nguyen Phuong Thao, del distrito de Hoang Mai, notificó que los videoclips sobre el medio ambiente resultan muy atractivos, los cuales nos ayudan a comprender mejor sobre la contaminación ambiental.



Mientras, Nguyen Thi Tuyen, del equipo Keep Hanoi Clean, informó que se recogen las basuras bajo los puentes y se intensifican las actividades de comunicación en la comunidad para aumentar no solo la recolección de residuos, sino también los esfuerzos comunes por un entorno más limpio.



A su vez, Do Van Nguyet, directora del centro Live & Learn, subrayó que se adoptó una serie de medidas de comunicación por Internet, incluidos cursos virtuales sobre la contaminación del aire, en los cuales, se reciben más de 900 opiniones sobre cómo actuamos para reducir el impacto ambiental.



Con nuevas formas, esas actividades transmiten los mensajes de protección ambiental a la juventud de manera más directa y eficiente.

Hoang Duong Tung, exsubdirector de la Administración de Medio Ambiente de Vietnam, informó que en los últimos años, la conciencia sobre la protección ambiental ha aumentado significativamente y abogó por continuar convirtiendo la conciencia en acción para un planeta más verde.



Es importante recordar que nadie tiene más que perder debido a los efectos del cambio climático que la infancia y la juventud. Por eso se necesita crear conciencia sobre este problema y exigir que las generaciones jóvenes tomen acciones para garantizar su futuro./.