Hanoi (VNA)- Los fabricantes de productos plásticos biodegradables ecológicos en Vietnam deberán cumplir 17 conjuntos de criterios para recibir el certificado nacional al respecto y beneficiarse de la exención de impuestos, afirmó el viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Le Cong Thanh.

El funcionario reiteró tal manifestación durante un foro sobre mecanismos y políticas de producción y consumo del plástico biodegradable para la protección medioambiental, efectuado recientemente en Ciudad Ho Chi Minh con la participación de más de 100 investigadores, científicos, empresarios y expertos en el sector de todo el país.



Por su parte, Le Hung Anh, director del Instituto de Ciencia, Ingeniería y Gestión del Medio Ambiente, destacó que la visión actual para el desarrollo de la industria del plástico de Vietnam radica en alcanzar una alta eficiencia y sostenibilidad, en asociación con la protección medioambiental.



Algunas empresas como An Phat Bioplastics, Biostarch y Phu My han desarrollado con éxito el plástico biodegradable para la fabricación de herramientas para el uso doméstico y las exportaciones, precisó, al agregar que numerosos supermercados y cadenas de tiendas de conveniencia como Co.opmart, Vinmart, Big C, Mega Market y Lotte, también reemplazan de manera gradual el empleo de bolsas de plástico de un solo uso por envases ecológicos.



Hung Anh subrayó el potencial del mercado del plástico biodegradable, al estimar que para 2025, la demanda total de ese material de Vietnam alcanzará las 80 mil toneladas al año.



Nguyen Thanh Nam, representante de la Administración de Medio Ambiente de Vietnam, dijo que el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente se enfrasca en perfeccionar las políticas destinadas al desarrollo de productos y servicios amigables con el medio ambiente.



En la ocasión, los participantes discutieron las regulaciones sobre el otorgamiento de licencias o certificaciones de plásticos biodegradables, las políticas de gestión y mecanismos de apoyo a los fabricantes y usuarios de los productos derivados de ese material, así como las soluciones tecnológicas y técnicas modernas y amigables con el medioambiente en el reciclaje, reutilización o fabricación de esos artículos para el uso cotidiano./.

