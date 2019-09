Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Las autoridades locales prestan atención a las labores de divulgación de informaciones relativas, la concientización a la comunidad sobre desechos de ese tipo y la movilización a la sociedad para evitar el uso de botella de un solo uso en las oficinas, centros de trabajo y también en las conferencias.Por otro lado, materializan distintas iniciativas para intensificar los movimientos de lucha contra desperdicios plásticos y de estimulación de uso de materiales biodegradables, así como destacan los ejemplos sobresalientes en esas tareas.Recientemente, el gobierno provincial decidió destinar casi 24 millones de dólares para el mejoramiento del alcantarilladlo y prioriza también el drenaje de los cuerpos hídricos receptores de aguas residuales.Vietnam es uno de los principales países emisores de plásticos a los océanos en el mundo, mientras que la gestión de residuos domésticos se ha convertido en un reto para el país, con la doble cantidad de basura registrada en los últimos 15 años.El país sudesteasiático considera los desechos plásticos en los mares como un problema apremiante del planeta que amenaza seriamente los ecosistemas marinos y ha alentado la participación de toda la sociedad en la lucha contra ese tipo de basura, con el objetivo de estar libre de productos de un solo uso para 2025, dijo.Con respecto a la liquidación de desechos importados, la importación de los mismos debe cumplir con la Ley de Protección del Medio Ambiente e incluirse en la lista de desperdicios que se pueden importar a Vietnam como materiales de producción según lo estipulado en la Decisión del Primer Ministro emitido 19 de diciembre de 2014 y otros documentos relevantes.El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente también ha emitido documentos legales que establecen una mayor calidad de los desechos.Cualquier organización e individuo que aproveche la importación de desechos para transportar la basura al país serán multados de acuerdo con la ley y los residuos importados serán devueltos a donde provienen o serán destruidos, mientras los implicados enfrentarán castigos administrativos y no se les permitirá usar el certificado de elegibilidad sobre la protección ambiental en la importación de los desperdicios como materiales de producción.Los expertos abogaron por crear más organismos proveedores y productores de materiales de reemplazo, con precios justos, para facilitar el acceso de los consumidores a esas mercancías.Como parte de los esfuerzos por reforzar el combate contra desechos plásticos, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam y la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh lanzaron un movimiento temático.Al intervenir en la actividad, el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, dijo que “el Gobierno llama a la comunidad empresarial a elevar su responsabilidad social en la reducción de los desechos plásticos; a los supermercados, las tiendas, los restaurantes, los hoteles y las zonas turísticas a no usar los productos plásticos de un solo uso. Las familias y los consumidores deben priorizar las cosas amigables al medio ambiente y decir “No” a los residuos de este material para que cada acción, desde la más pequeña, contribuya a la protección del entorno.”Varios ministerios y órganos de Vietnam reafirmaron sus esfuerzos por proteger el medio ambiente mediante la limitación del uso de bolsas, pajitas y vasos de plástico.Al incorporarse a esta campaña, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo emitió una nota oficial para orientar a las instituciones de negocios turísticos, complejos hoteleros y sitios tomar medidas de protección ambiental.En el texto, la cartera llamó a incrementar el uso de productos amigables con el medio ambiente, tales como pajitas y vasos hechos de materiales orgánicos o reutilizables y, al mismo tiempo, limitar el uso de productos no biodegradables, minimizando así los residuos plásticos.Para mejorar la situación, la llamada industria sin humo vietnamita creó la etiqueta “Lotus verde” para reconocer a los establecimientos de alojamiento turístico que cumplan con los estándares de protección ambiental y desarrollo sostenible.Según el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial, Vietnam ocupa el puesto 129 entre 136 países en términos de sostenibilidad ambiental./.