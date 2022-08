Long An, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Long An , en el delta del Mekong , planea más obras de prevención de la erosión a lo largo de los principales ríos y canales para proteger la vida y las propiedades de las personas.Se ejecutarán terraplenes de 1,9 kilómetros (km), 1,6 km y 1,2 km a lo largo de los ríos Vam Co Dong, Bao Dinh y Vam Co Tay en áreas densamente pobladas afectadas por el cambio climático.Se prevé que esas obras costarán 31 millones de dólares y se construirán en 2022-24, según el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la provincia.Además de los terraplenes, los proyectos también incluirán la construcción de la infraestructura cerca de ellos, como carreteras, aceras, esclusas e iluminación.El mes pasado, la erosión dañó 60 metros de carretera a lo largo de la orilla del río Vam Co Tay en la comuna de Tuyen Binh Tay, del distrito de Vinh Hung, y un puente cercano.Una parte de la carretera intercomunal que conecta las comunas de Tuyen Binh Tay y Vinh Binh se hundió cinco metros.Vam Co Tay, uno de los ríos más grandes de la provincia, ha erosionado severamente sus orillas en varios lugares debido a los fuertes flujos y los altos niveles de inundación, la extracción de arena y la producción agrícola a lo largo del río./.