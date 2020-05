Quintaesencia de la cerámica de Chu Dau (Fuente:VNA)

Hai Duong, Vietnam, 18 may (VNA)- La cerámica de Chu Dau es una marca prestigiosa de la artesanía vietnamita que ha ganado favoritismo no solo de consumidores nacionales, sino también de los extranjeros.Chu Dau es una línea de cerámica antigua de este país indochino que data del siglo XII. Esta alfarería se desarrolló fuertemente en los siglos XIV y XV, y despareció en el XVII. En los años de 1980 resurgió, cuando se encontró un jarrón estampado en azul exhibido en el museo de Takapisary, Estambul, Turquía, con la siguiente inscripción: “Pintado por la ceramista Bui Thi Hy, originaria del distrito de Nam Sách, en el octavo año de Nam Thái Hoa 1450”.En 2001, la Corporación de Comercio de Hanoi (Hapro) estableció la sociedad anónima de cerámica de Chu Dau con el fin de restaurar esta antigua artesanía y convertir a la aldea (comuna de Thai Tan, distrito de Nam Sach, provincia de Ha Duong) en un destino turístico.La empresa ha restaurado miles de modelos antiguos con diferentes tamaños y diseños, como artículos espirituales, decorativos, domésticos, del feng shui, jarrones y regalos.En mayo de 2003, exportó el primer lote de productos cerámicos a España.La entidad ha atraído a más de 500 empleados de la aldea artesanal de Chu Da, su volumen de ventas es de aproximadamente 400 mil millones al año y sus productos se exportan a 30 países, entre ellos Japón, Alemania, España, Estados Unidos, Rusia y China.En la actualidad, la firma es un destino turístico, con un centro de exhibición de objetos cerámicos de mil metros cuadrados y un taller de producción de 33 mil 250 metros cuadrados, en donde se puede encontrar la belleza de un pueblo de oficio tradicional de Vietnam.Cada año, la aldea de Chu Dau recibe a miles de visitantes nacionales y extranjeros y fue elegida por la Administración Nacional de Turismo de Vietnam como lugar para celebrar el Día Mundial del Turismo.En septiembre de 2019, la organización Guinness reconoció con récord mundial a un plato gigante de cerámica de Chu Dau, decorado con mil letras caligráficas de “long” (dragón). El artículo no solo honra el talento de los creadores de la aldea, también glorifica la alfarería tradicional de Vietnam./.