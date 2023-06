An Giang, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, reafirmó hoy la atención del Gobierno al despliegue de los proyectos de infraestructura, incluidos los cuatro componentes de la autopista Chau Doc - Can Tho - Soc Trang de primera fase, para responder a las exigencias del desarrollo socioeconómico del país.El jefe de Gobierno se pronunció en ese sentido al inaugurar hoy aquí los cuatro planes mencionados, en ocasión del aniversario 75 del llamado del Presidente Ho Chi Minh a la emulación patriótica (11 de junio) y el movimiento de promover el desarrollo moderno y sincrónico de la infraestructura, el ahorro y la lucha contra el despilfarro.El evento se efectuó también de forma virtual en las localidades de Hau Giang, Soc Trang, Can Tho.Al hablar en el acto, Minh Chinh destacó la importancia de la mencionada obra para el desarrollo del delta del Río Mekong en Vietnam y la conexión entre los centros económicos, puertas fronterizas internacionales y puertos marítimos.