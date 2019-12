Hanoi, (VNA)- Los parques nacionales de Bidoup- Nui Ba, Vu Quang, y Lo Go- Xa Mat, junto con la Reserva Natural Ngoc Linh, de Vietnam, recibieron hoy títulos de sitios patrimoniales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ( ASEAN ).

La ceremonia de entrega de los mencionados títulos fue organizada en la ciudad de Da Lat, provincia altiplánica vietnam ita de Lam Dong, por el Departamento General de Medio Ambiente de la nación indochina y el Centro de Biodiversidad de la ASEAN (ACB).En su intervención, Clarria C. Adida, representante del ACB, destacó los valores culturales y medioambientales del Parque Nacional Bidoup- Nui Ba y de la Reserva de la Biosfera de Langbiang, en la provincia de Lam Dong.Clarria demandó la realización de esfuerzos conjuntos, para preservar los valores naturales y la diversidad de las culturas arraigadas en los mencionados sitios.Así mismo, enfatizó que los Parques Nacionales Vu Quang, situado en las provincias centrales de Nghe An y Quang Binh; Lo Go- Xa Mat, en la localidad de Tay Ninh, y la Reserva Natural Ngoc Linh en la provincia de Kon Tum, satisfacen los seis criterios de integridad ecológica, representatividad, naturalidad, alto grado de conservación y legalidad, así como cuentan con planes de gestión y preservación.Con esos reconocimientos, Vietnam posee en la actualidad 10 parques patrimoniales de la ASEAN, y es el país con mayor número de sitios de este tipo./.