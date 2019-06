La ciudad de Can Tho (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - La ciudad vietnamita de Can Tho, ubicada en el Delta del Mekong, respalda a los inversores japoneses, reiteró el vicepresidente de su Comité Popular, Duong Tan Hien.En un encuentro efectuado la víspera aquí con representantes de KATO Group, y de la compañía Wons, Tan Hien expresó el deseo de que ambas empresas establezcan oficinas de representación en esta ciudad para facilitar los contactos entre empresarios nipones y de la nación indochina, en los sectores de la producción pesquera, agricultura, y atención médica.Por su parte, los ejecutivos de esas firmas japonesas expresaron su esperanza de vincular las inversiones de ambos países a través de consultas sobre fusiones y adquisiciones en empresas estatales, delineando planes de inversión y la promoción de la cooperación bilateral.Recomendaron a Can Tho que canalice el enfoque en el trabajo de los medios para atraer inversiones, incluido el desarrollo de sitios web que proporcionen información sobre políticas de inversión, y el clima empresarial local.Can Tho debería tener hospitales con estándares internacionales para atender a los inversores extranjeros, consideró el presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Japón, Pham Thanh Van.El Hospital Internacional de Vinmec está en construcción y se pondrá en servicio el próximo año. Mientras tanto, entidades niponas ayudarán al Hospital Can Tho en la creación de la clínica Vietnam-Japón, para mejorar el servicio sanitario.Con un sistema de hospitales, escuelas y zonas de entretenimiento, Can Tho será un destino ideal para las empresas japonesas, agregó Thanh Van. -VNA