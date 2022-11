El viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, Tran Quoc Khanh, y la viceministra de Comercio, Industria y Competencia de Sudáfrica, Nomalungelo Gina, intercambian antes de la reunión (Foto: VNA)

Pretoria (VNA)- Sudáfrica concede importancia a las relaciones con Vietnam, establecidas hace casi 30 años y cultivadas constantemente por ambas partes, afirmó la viceministra de Comercio, Industria y Competencia del país africano, Nomalungelo Gina, durante la quinta reunión del Comité Conjunto de Comercio entre las dos naciones.



En la cita, efectuada la víspera en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, la funcionaria destacó que Vietnam es el noveno mayor socio comercial de Sudáfrica, mientras que su país deviene el mayor aliado comercial de la nación indochina en este continente.



En tal sentido, dijo que la firma e implementación del acuerdo Área Continental Africana de Libre Comercio (AfCFTA) brindará oportunidades para que las empresas vietnamitas inviertan en un mercado más grande y abierto.



Sudáfrica alienta a países como Vietnam no solo a ver el continente africano como un mercado de exportación, sino como un destino de inversión cada vez más importante, subrayó.



Por su parte, el viceministro de Industria y Comercio de Vietnam Tran Quoc Khanh señaló los cambios profundos en la situación regional y global, que plantean tanto oportunidades como desafíos para las dos economías, lo cual exige a ambas partes fomentar la conexión y cooperación sobre la base de beneficios mutuos.



El intercambio comercial entre Vietnam y Sudáfrica alcanzó la mayor facturación en 2020 con casi 1,4 mil millones de dólares, resaltó, al agregar que a pesar de los impactos de la pandemia de la COVID-19 y las dificultades en la industria logística global, ese valor resultó casi 1,3 mil millones de dólares en 2021 y más de 1,1 mil millones de dólares en los 10 meses de este año.



Según Quoc Khanh, tanto Vietnam como Sudáfrica son economías abiertas, en las que el comercio exterior juega un papel importante, con un gran potencial de desarrollo.



Además, la estructura de bienes de importación y exportación de los dos países no es competitiva sino complementaria, explicó, y comentó que el valor del trasiego mercantil bilateral no se corresponde con el potencial de las dos partes.



Por tal motivo, propuso mejorar el intercambio de información sobre políticas comerciales y de inversión; fomentar la coordinación y el apoyo mutuo en la realización de actividades de promoción al respecto; estudiar oportunidades de cooperación en la logística; y reforzar los nexos en sectores industriales potenciales como minería, ingeniería mecánica, metalurgia, siderurgia, energías renovables, calzado, fertilizantes, procesamiento de alimentos e industrias auxiliares.



La sexta reunión del Comité Conjunto de Comercio Vietnam-Sudáfrica se efectuará en el país asiático en 2023./.

