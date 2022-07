Salchichas de copos de arroz glutinoso verde, plato especial de Hanoi (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Al venir a Hanoi, los visitantes no pueden ignorar los platos relacionados con el com (copos de arroz glutinoso verde), como el che com (dulce) y el banh com (pastel), pero el cha com (de salchicha o embutido) es el más especial.

Los ingredientes para el plato incluyen com, magro de cerdo, salsa de pescado, condimentos y azúcar. El com debe provenir de la aldea de Vong, en los suburbios del noroeste de Hanoi. La carne debe ser una pieza de magro de cerdo, que contenga grasa. Se sazona con un poco de salsa de pescado, condimentos y azúcar, se muele y se amasa bien para que las piezas finales no se sequen ni se pierdan al freírlas.

La carne molida se mezcla con el com, se moldea en piezas redondas y se cuece al vapor durante unos 20 minutos.

Finalmente, las salchichas se fríen en abundante aceite hasta que adquieran un color marrón claro por ambos lados. Resultan mejor cuando la piel está crujiente, el com por dentro suave y mezclado con carne de cerdo.

El plato se sirve caliente con arroz cocido o fideos de arroz. Un pedacito caliente de salchicha con copos de arroz glutinoso verde sumergido en salsa de pescado o puré de tomate tendrá un sabor especial./.