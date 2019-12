Foto de ilustración (Fuente: Internet)

Can Tho, Vietnam (VNA)- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio la bienvenida a la urbe survietnamita de Can Tho como la primera del país en unirse a la Red de Ciudades de BreatheLife (Respira la Vida).Se trata de una red en crecimiento, con la participación de varias ciudades, regiones y países, la cual tiene como fin implementar medidas para mejorar la calidad del aire para 2030.Can Tho, la cuarta mayor urbe del país indochino y la más grande del Delta del Mekong, ha desarrollado un Plan de Acción de Aire Limpio (CAAP).Especialmente, se da prioridad al monitoreo de la calidad de la atmósfera y a la reducción de las principales fuentes de emisión, en sectores como el transporte y la industria.Al intervenir en la ceremonia de anuncio, el vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, Dao Anh Dung, afirmó que dicho proyecto ayudará a su entidad a desplegar el plan de acción de aire limpio, para mejorar la calidad de vida de los habitantes, gestionar el medio ambiente de acuerdo con los criterios de aire seguro y transporte urbano sostenible, así como fortalecer la resiliencia ante los efectos del calentamiento global.El representante jefe de la OMS en Hanoi, Kidong Park, reiteró que la contaminación atmosférica es uno de los problemas de salud pública más graves en las principales ciudades de los países en desarrollo.También consideró que el Gobierno debe desempeñar su papel de liderazgo en el control drástico de las emisiones, y expresó su esperanza de que más ciudades, e incluso provincias del país, tomen medidas similares para proteger la salud y el futuro de toda la población.La contaminación atmosférica amenaza la salud del pueblo en todo el mundo. En Vietnam, se estima que en 2016, al menos 60 mil muertes fueron causadas por este fenómeno./.