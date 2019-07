Hanoi, (VNA)- Después de siete años de negociación, el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), que se firmó este domingo en Hanoi, eliminará por completo los aranceles a las importaciones vietnamitas en el bloque europeo.

El EVFTA eliminará por completo los aranceles a las importaciones vietnamitas en el bloque europeo. (Fuente: VNA)

No solo se trata del nivel de compromiso más alto que un socio ha prestado a Vietnam, sino que también es un acuerdo que abrirá todas las puertas del mercado europeo para los productos del país indochino.Impulso de comercio e inversión de Vietnam en la Unión Europea (UE)Como uno de los principales productos de exportación de Vietnam a la UE, la venta del pescado Tra (pangasius) en este mercado ha logrado un crecimiento espectacular. Según la Asociación de Exportadores y Procesadores de Productos Pesqueros de Vietnam (Vasep), en los últimos cinco meses, el volumen de exportación de ese renglón a dicho mercado creció un 31,5 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2018, equivalente a 105 millones 200 mil dólares.Particularmente, los envíos a los cuatro mercados más grandes de Vietnam, tales como los Países Bajos, el Reino Unido, Alemania y Bélgica, registraron un incremento del 12,2 por ciento, 59,4 por ciento, 61,6 por ciento y 63,8 por ciento, respectivamente.El precio por kilogramo de ese producto también aumentó de entre 2 y 2,6 dólares en 2016 y 2017, a 2,8 y 3,5 dólares en 2018, y a 2,93 y 3,55 dólares en los primeros tres meses de este año.El secretario general de Vasep, Truong Dinh Hoe, señaló que este crecimiento se debe a los esfuerzos de las empresas vietnamitas en mejorar la calidad y resolver los problemas de comunicación, en preparación de la entrada en vigencia del EVFTA.Además, los exportadores de productos acuáticos, incluido el pangasius, han realizado los preparativos para aprovechar las ventajas que traerá este tratado de libre comercio de nueva generación.En octubre de 2010, el Gobierno vietnamita y la UE acordaron iniciar las negociaciones del EVFTA. El pasado 25 de junio, el Consejo Europeo aprobó la firma de ese documento, junto con el Acuerdo de Protección de Inversiones (IPA), prevista para fin de este mes en Hanói.El ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Tran Tuan Anh, enfatizó que los compromisos de apertura de mercado alcanzados en el EVFTA fomentarán los lazos comerciales bilaterales de forma más integral y profunda. Señaló que la implementación de ese documento creará un gran impulso para las exportaciones de Vietnam, contribuyendo a diversificar los mercados y productos exportables vietnamitas, en especial los agrícolas, acuáticos y los de grandes ventajas competitivas.Resaltó que, en la actualidad, solo más del 42 por ciento de la exportación de Vietnam a la UE se beneficia del arancel de zero por ciento conforme al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Por lo tanto, evaluó que la entrada en vigencia del EVFTA es oportuna para reforzar la competitividad de las empresas vietnamitas en el mercado de la UE cuando venza el SGP.Mientras tanto, los compromisos de tratar justamente y proteger a los inversores contribuirán a la construcción de un entorno legal y de negocios transparente y favorable, ayudando a Vietnam a atraer más inversiones de la UE y otros países, recalcó el titular.Consideró que con el tamaño y el potencial de la UE, Vietnam tiene la oportunidad de convertirse en un destino atractivo para las inversiones del bloque, además de un enlace para las actividades comerciales y de inversión de la UE en la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).Se requiere una preparación cuidadosaAl igual que otros acuerdos de la mismo índole, además de los beneficios, el EVFTA presenta desafíos para la economía vietnamita.Según Tran Tuan Anh, el país indochino debe comprometerse a abrir el mercado de bienes y servicios a la UE, a fin de crear una presión competitiva para la economía nacional, así como para las empresas, bienes y servicios domésticos. Sin embargo, esta es una competencia sana y selectiva que sigue una senda apropiada. Cabe destacar que la UE y Vietnam cuentan con una estructura de economía altamente complementaria, lo que podría evitar una competencia directa, razón por la cual se espera que la presión competitiva no sea muy fuerte.Por otro lado, el EVFTA incluye regulaciones estrictas referentes a los procedimientos de inversión, normas técnicas, medidas de cuarentena para animales y plantas, propiedad intelectual, contratación pública y desarrollo sostenible, entre otros. A pesar de que el cumplimiento completo de dichas reglas exige una reforma del sistema legal del país, el ministro consideró que esto es acorde básicamente con el perfeccionamiento de los procedimientos administrativos y la renovación del modelo de crecimiento de Vietnam.Recomendó a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, estudiar las oportunidades y los desafíos en el mercado europeo, al igual que mejorar la calidad, productividad y competitividad, para aprovechar al máximo los beneficios que aporta este acuerdo. Puntualizó además que las empresas deben asegurar los certificados de origen, especificaciones técnicas y sanidad establecidos por la UE.Por su parte, el secretario general de Vasep, Truong Dinh Hoe, informó que su entidad ha realizado campañas de comunicación para promover la imagen del pangasius en la UE, en las cuales trasmitieron información relativa a la mejora de calidad y el cumplimiento de los requisitos de los consumidores en este mercado. Comentó además que los exportadores de pangasius y mariscos de Vasep están avanzando hacia una cadena de producción cerrada a fin de ofrecer productos de alta calidad a los clientes.En cuanto a la industria textil, el presidente de la Asociación Nacional de Confecciones y Textiles, Vu Duc Giang, dijo que Vietnam debe garantizar las normas de origen de los productos de confecciones textiles como el requisito más importante en el marco del EVFTA.En consecuencia, los rubros de este tipo deben tener el origen de Vietnam o utilizar materiales procedentes de la UE y los países que mantienen acuerdos bilaterales con este bloque regional. Para hacer frente a este desafío, las empresas textiles de la nación indochina están fortaleciendo la conexión y promoviendo la utilización de materias primas nacionales, con el objetivo de reducir las importaciones y el costo de insumos, optimizando así las preferencias arancelarias que ofrece este documento. – VNA/ Nhan Dan