Ca Mau, Vietnam (VNA) - El ministro de Planificación e Inversión, Nguyen Chi Dung, visitó hoy la provincia de Ca Mau, en el extremo sur de Vietnam, para inspeccionar los puntos de deslizamiento de tierra a lo largo de la ruta de un dique marino, en el distrito de Tran Van Thoi, que está en riesgo de romperse.

El ministro de Planificación e Inversión, Nguyen Chi Dung, visita la provincia de Ca Mau (Fuente: VNA)

El titular elogió los esfuerzos de la provincia para superar la situación, e informó que el Ministerio planea proponer que el Gobierno destine más de 3,2 millones de dólares para apoyar a Ca Mau en ese trabajo.Sugirió a la localidad priorizar la superación de la erosión costera, centrándose en organizar áreas residenciales para los habitantes locales que viven en zonas de alto riesgo.También se debe prestar atención a la protección de los diques en su conjunto, con la plantación de bosques protectores, agregó.Según el presidente del Comité Popular provincial, Nguyen Tien Hai, a principios de este mes ocurrieron graves deslizamientos de tierra a lo largo de casi 300 metros del dique marino, en la comuna de Khanh Binh Tay, en el distrito.Las autoridades locales han movilizado fuerzas y medios, y han adoptado soluciones temporales para reforzar el dique, con el refuerzo básicamente completado.Sin embargo, debido a las condiciones climáticas cada vez más complicadas, la ruptura del dique puede ocurrir porque esta área no tiene cinturón de protección forestal, y el terraplén de protección no es lo suficientemente grande como para protegerlo de las olas del mar.En los últimos 12 años, la provincia ha perdido casi nueve mil hectáreas de bosques costeros. Además, aproximadamente 57 kilómetros de la costa occidental han sufrido deslizamientos de tierra, y el dique marino está en alto riesgo de daños.Mientras tanto, también se ha producido erosión en la costa este con una longitud total de 48 kilómetros, con muchas secciones profundas, causando pérdidas de cerca de 100 metros de bosque protector por año.La provincia enfrenta además la erosión de la orilla del río, especialmente en los distritos costeros orientales como Dam Doi, Nam Can y Ngoc Hien. Desde 2018, se han erosionado más de 3,4 kilómetros.Ante esa situación, Ca Mau propuso que el Gobierno proporcione 30,5 millones de dólares para construir terraplenes urgentes, a fin de proteger la costa oriental, especialmente en estuarios importantes y áreas densamente pobladas.Informó el presidente del Gobierno local que, con grandes esfuerzos y soluciones específicas, Ca Mau ha superado las erosiones de casi 29 kilómetros de áreas costeras, con una inversión total de 41,5 millones de dólares.- VNA