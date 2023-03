El presidente del Comité Popular de Can Tho , Tran Viet Cuong, habla en la reunión. (Fuente: VNA)

Representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El presidente del Comité Popular de Can Tho, Tran Viet Cuong, pidió hoy que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID ) apoye a la ciudad y las provincias del Delta del Mekong en la respuesta al cambio climático Al recibir a la directora global de USAID, Samantha Power, el dirigente local repasó de forma breve la situación socioeconómica de Can Tho y los campos en los cuales la ciudad desea cooperar con la organización estadounidense.Señaló algunos problemas que enfrenta ahora el Delta del Mekong, como la construcción de presas hidroeléctricas en la cuenca arriba que hace cambiar el flujo de la corriente, la intrusión de agua salada y su impacto sobre la producción agrícola; y la falta de sistema logístico que afecta las exportaciones agrícolas y acuícolas de toda la región.En este sentido, solicitó el apoyo de la USAID para enfrentar la variedad climática, junto al apoyo de los agricultores y empresas que se especializan en la producción agrícola.Por su parte, Samantha Power ratificó que la USAID tiene interés en temas de cambio climático, desechos plásticos y salud.Vietnam es uno de los países que se ven muy afectados por el cambio climático, dijo, y afirmó que Estados Unidos asistirá a Vietnam para mitigar los impactos generados por este fenómeno. /.