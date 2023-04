Hanoi (VNA) El Ministerio de Salud de Vietnam advirtió a todos los departamentos y servicios médicos sobre 14 productos de jarabe prohibidos para tos.En concreto, la cartera afirmó que, de acuerdo con una información de la Organización Internacional de Policía (Interpol), estos productos fabricados en India e Indonesia contienen dietileno, que puede provocar daños graves en la salud o la muerte de los usuarios.Según una revisión realizada por el Departamento de Administración de Medicamentos del Ministerio vietnamita, a estos 14 productos no se les han otorgado el certificado de registro de circulación en el país y tampoco la licencia de importación a Vietnam.Para garantizar la seguridad de los usuarios, el Ministerio instó a todos los servicios médicos a fortalecer la propaganda sobre el no uso de productos que no tengan licencia de circulación, de procedencia u origen desconocido.Con anterioridad, en octubre de 2022, después de detectar muchos fallecimientos tras el uso de jarabe para la tos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que las muertes podrían estar relacionadas con cuatro productos de jarabe para la tos y los resfriados, incluidos Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup y Magrip N Cold Syrup.Los produc tos de la empresa farmacéutica india Maiden contienen grandes cantidades de dietilenglicol y etilenglicol./.