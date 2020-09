Hanoi (VNA)- En el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y la Unión Europea (UE), el bloque comunitario reconoció 39 indicaciones de origen del país indochino, principalmente a productos agrícolas. Por lo tanto, si lo aprovecha bien, Vietnam tendrá más oportunidades para expandir sus exportaciones a ese mercado.

Salsa de pescado Phu Quoc (Fuente:VNA)

La salsa de pescado Phu Quoc, uno de los productos con indicaciones de origen más famosos de Vietnam, está presente en Europa desde hace años. Sin embargo, las exportaciones de este producto no crecen, debido a la falta de la consolidación de su marca en el mercado internacional.



Luego de recibir la información sobre el reconocimiento de la Unión Europea a las indicaciones de origen de la salsa de pescado Phu Quoc en el marco del Tratado de Libre Comercio entre ambas partes, numerosas empresas nacionales muestran expectativas y esperanzas.

De acuerdo con Pham Ngoc Thanh, director de la Compañía de Consulta de Desarrollo y Comercio Phuc Lam, muchos tipos de salsa de pescado toman prestada la marca Phu Quoc, lo cual dificulta que la salsa de pescado tenga una posición estable en el mercado cuando la confianza de los consumidores se ve disminuida.

Luego de recibir el reconocimiento de la UE, la comercialización de la salsa de pescado Phu Quoc en el mercado han mejorado.



En el marco del TLC con Vietnam, la agrupación reconoció las 39 indicaciones de origen de Vietnam al máximo nivel, incluidos diversos productos agrícolas con alto valor como el lichi Thanh Ha, el mango Yen Chau, la uva Ninh Thuan, el arroz Dien Bien y el calamar Ha Long. De ese modo, se crearon bases sólidas para que una serie de productos agrícolas vietnamitas establezcan y afirmen sus marcas en el mercado de la Eurozona.



La Protección de Indicaciones de Origen es uno de los contenidos más importantes sobre la propiedad en el TLC entre ambas partes, y para poder aprovechar esta oportunidad, en pos de entrar al mercado europeo, no solo se requieren los esfuerzos de los agricultores, quienes directamente crean o producen el rubro.



Según Nguyen Van Bay, jefe de la Oficina de Legislación, Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de Ciencia y Tecnología, para aprovechar los beneficios, las empresas nacionales no deben depender de las indicaciones de origen porque las exportaciones al mercado europeo necesitan cumplir numerosas regulaciones diferentes, incluidas aquellas sobre el control de seguridad alimentaria y estándares de calidad y origen de producto. Necesitan tener un acceso integral a los requisitos del bloque europeo, entre ellos, la indicación geográfica se considera como un factor para elevar la competitividad.



Cada indicación geográfica no es simplemente la identidad de un producto local, sino también la cristalización del sudor, esfuerzo y sabiduría de muchas generaciones de agricultores y productores. Por lo tanto, el reconocimiento de la UE a las indicaciones geográficas vietnamitas es el reconocimiento de la calidad y el valor del rubro./.