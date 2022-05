Hanoi (VNA)- Con el fin de asesorar y responder a los asuntos relacionados con las exportaciones e importaciones de arroz de Vietnam al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ( ASEAN ), se efectuará tanto en línea como in situ una sesión de consulta sobre el tema.Según lo programado, el evento tendrá lugar en la provincia survietnamita de An Giang y se transmitirá en la plataforma de Zoom y la cuenta de Facebook del Departamento de Promoción Comercial, del Ministerio de Industria y Comercio.En el foro, Pham The Cuong, consejero comercial de Vietnam en Indonesia, informará sobre el mercado arrocero indonesio y las oportunidades para los exportadores vietnamitas.Mientras tanto, Le Thi Phuong Hoa, consejera comercial de Vietnam en Laos, presentará el producto de arroz nacional en el mercado laosiano.De acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, Filipinas constituye el mayor receptor de arroz vietnamita en la ASEAN al importar 2,45 millones de toneladas por valor de mil 250 millones de dólares.Además, Vietnam exporta ese rubro a otros mercados regionales como Malasia, Singapur, Indonesia y Brunéi.Particularmente, las exportaciones de arroz vietnamita a Malasia en enero pasado registraron un fuerte aumento de 163,4 por ciento en volumen y de 156 por ciento, en valor, respecto a diciembre del año anterior./.