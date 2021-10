Hanoi (VNA)- Vietnam registró hoy cinco mil 227 casos nuevos del COVID-19, de ellos tres importados y cinco mil 224 contagios locales en 50 provincias y ciudades del país, según el Ministerio de Salud del país.Ciudad Ho Chi Minh reportó mil 42 casos infectados, seguida por Dong Nai (679), Binh Duong (665), Bac Lieu (404), Kien Giang (298), An Giang (231), Tien Giang (223), Tay Ninh (203), Soc Trang (190), Dak Lak (146), Long An (106), Can Tho (95), Tra Vinh (82), Binh Thuan (79), Ninh Thuan y Gia Lai (cada localidad con 69 casos), Dong Thap (67), Hanoi (56), Ben Tre (46), Hau Giang (42), Ca Mau (40), VInh Long (35), Phu Tho (34), Thua Thien-Hue (27), Khanh Hoa (26), Ba Ria-Vung Tau (25), Nam Dinh (24), Nghe An y Binh Phuoc (con 23), Bac Ninh (22), Ha Nam (20), Quang Nam (19), Binh Dinh (16), Thanh Hoa (15), Quang Tri y Phu Yen (con 10), Quang Ngai (ocho), Lam Dong, Dak Nong y Kon Tum (con siete), Vinh Phuc (seis), Bac Giang y Quang Binh (con cinco), Ha Tinh (cuatro), Thai Binh, Hai Phong y Lai Chau (con tres), Hung Yen y Da Nang (con dos) y Quang Ninh (uno).Hasta la fecha, Vietnam sumó 915 mil 603 infecciones, lo que le ubicó en la posición 40 de los 223 países y territorios.De esta cifra, 818 mil 336 pacientes fueron recuperados de la enfermedad, mientras 22 mil 030 fallecieron por la enfermedad.A partir del 27 de abril pasado, el país realizó más de 22 millones de pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2.Se administraron 80 millones 528 mil 570 dosis de vacuna contra el COVID-19. Más 56 millones 610 personas recibieron una dosis. /.