Hanoi (VNA)- Durante las últimas seis horas, Vietnam registró 591 casos nuevos, incluido uno importado que fue aislado tras su ingreso al país, informó el Ministerio de Salud.De los 590 casos por contagios locales, 400 se detectaron en Ciudad Ho Chi Minh, 40 en Long An, 34 en Tien Giang, 32 en Dong Thap, 25 en Khanh Hoa, 22 en Phu Yen, ocho en Hung Yen, siete en Binh Duong, seis en Can Tho, cinco en Bac Ninh, cuatro en Hau Giang y dos en Soc Trang. Dak Nong, Binh Phuoc, Da Nang, Nghe An y Bac Giang registraron un caso en cada localidad.De esta cifra, 500 casos se encontraron en las zonas de cuarentena o bloqueadas.Hasta la fecha, Vietnam reportó un total de 24 mil 103 infecciones comunitarias y mil 907 importados. Ocho mil 984 pacientes fueron recuperados de la enfermedad, mientras el número de los fallecidos fue de 110.A partir del 27 de abril, se realizaron tres millones 809 mil 856 pruebas para más de nueve millones de personas.El Ministerio de Salud pidió a las personas cumplir el mensaje 5K (Mascarilla-Desinfección-Distancia-Sin Multitudes-Declaración Médica). /.