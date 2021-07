Hanoi (VNA)- Vietnam reportó esta mañana dos mil 858 nuevos casos , 69 de los cuales portadores se detectaron en la capital Hanoi y dos mil 115 en Ciudad Ho Chi Minh, según informó el Ministerio de Salud.Mientras, la provincia de Dong Nai registró 134 nuevos contagios, seguida por Tay Ninh (120), Dong Thap (91), Khanh Hoa (86), Ba Ria-Vung Tau (56), Tra Vinh (38), Ben Tre (32), Phu Yen (30), Tien Giang (30), An Giang (24), Dak Lak (13), Soc Trang (12), Can Tho (5), Binh Dinh (dos) y Hai Duong (uno).Hasta el momento, el país contabilizó 117 mil 121 casos del coronavirus, incluidos dos mil 206 importados y 114 mil 915 de transmisión comunitaria.Las seis provincias que no han reportado ningún paciente nuevo durante las últimas dos semanas son Yen Bai, Quang Tri, Dien Bien, Quang Ninh, Bac Kan y Nam Dinh.Un total de 22 mil 946 personas se recuperaron, mientras que entre los pacientes que se mantienen en centros sanitarios, 211 graves reciben tratamiento con unidades de cuidados intensivos (UCI) y 17 con sistemas de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).En tanto, alrededor de 4,56 millones de ciudadanos recibieron una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y más de 450 mil completaron el ciclo de dos inyecciones.Las personas mayores de 18 años pueden registrarse para la vacunación a través del Portal de Informaciones de Inmunización, según el Ministerio de Salud./.