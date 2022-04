Hanoi (VNA)- Las personas que tuvieron contacto cercano con los pacientes del COVID-19, o los casos de F1, ya no están obligados a la auto cuarentena , sino que deben evitar las congregaciones, según una nueva guía emitida por el Ministerio de Salud de Vietnam.El nuevo domumento, promulgado la víspera, proporciona nuevas definiciones de los infectados del COVID-19 (o F0 ) y los casos de F1, junto con las medidas médicas para ellos, tomando en cuenta la alta cobertura de vacunación y una fuerte disminución tanto en número de pacientes graves como en fatalidades.En consecuencia, los pacientes F0 son aquellos que resulten positivos en la prueba del virus SAR-CoV-2 mediante el método RT-PCR, o muestran síntomas clínicos o cuentan con factores epidemiológicos y tienen un resultado positivo de la prueba de antígeno.Mientras tanto, los casos de F1 son aquellos que tienen contacto corporal directo con F0(s) durante el período de transmisión, o permanezcan junto con el contagiado dentro de un metro en la distancia o en un espacio cerrado durante al menos 15 minutos con mascarrillas o no, o personalmente cuida, examina y trata a pacientes del COVID-19 sin usar equipo de protección.Los nuevos reglamentos requieren que los casos de F0 y F1 sigan las medidas de prevención antiepidémica prescritas.Aunque ya no se exige la cuarentena, es necesario que los casos de F1 usen nasobucos, laven regularmente o desinfecten las manos, y eviten el contacto cercano con otras personas. Deben monitorear su salud y ponerse en contacto rápidamente con los establecimientos médicos al tener síntomas para recibir pruebas, consultas y tratamiento médicos.La nueva guía reemplaza a las anteriores sobre la definición de F0 y F1 y medidas de cuarentena médica relevantes./.