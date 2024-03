Implementan el cobro automático de peajes en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai. (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) La Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) implementará oficialmente el 5 de mayo venidero el cobro automático de peajes (ETC) en las bases aéreas de Noi Bai, Cat Bi, Phu Bai, Da Nang y Tan Son Nhat, con el fin de crear condiciones favorables a los medios de transporte.A partir de la implementación de forma piloto del ETC en los aeropuertos internacionales de Noi Bai, en Hanoi, y de Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh, del 6 de febrero al 19 de marzo, hubo 203 mil 606 vehículos que pasaron por el carril de peaje en Noi Bai y casi 133 mil en Tan Son Nhat, informó la ACV.Según datos de la entidad, el sistema funciona de manera estable y la tasa de medios del transporte con pago exitoso en la vía de ETC representa la mayoría del total de las entradas a los mencionados campos de aviación, garantizando así la circulación de los automóviles, incluso durante el Tet (Nuevo Año Lunar).La tasa de clientes que pagaron con éxito con tarjetas ETC en el carril de prueba de peaje llegó a aproximadamente el 90%.El número de vehículos de paso por el carril de peaje fue 1,8 veces mayor que la cifra de medios del transporte en vías tradicionales, lo cual ayudó a reducir significativamente la congestión.El país cuenta actualmente con cerca de cinco millones de coches, de los cuales el 96% tienen etiquetas y tarjetas de cobro de peaje ETC.Después de implementar oficialmente el cobro automático de peaje en los aeropuertos, el Ministerio de Transporte planea aplicar el ETC para una serie de servicios nuevos como tarifas portuarias, estacionamientos, seguros y registro.Con anterioridad, la cartera instó a la ACV y agencias-unidades concernientes a acelerar los servicios de cobro electrónico de peaje en los aeropuertos, con vistas a garantizar el ritmo de ejecución del plan previsto./.