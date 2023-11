En el puerto internacional de Gemalink, en la ciudad de Phu My, provincia de Ba Ria-Vung Tau. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh, 30 nov (VNA)- Vietnam necesita mejorar la infraestructura logística , la capacidad de carga y descarga, el almacenamiento portuario, y formar un centro de servicios logísticos en Ciudad Ho Chi Minh a escala regional para anticipar la ola de transformación de la cadena de suministro.Así lo comentaron los expertos durante del foro logístico de Ciudad Ho Chi Minh 2023 con el tema “Cambios en la cadena de suministro : perspectivas y desafíos", organizado por la Asociación local de Logística.Según el subjefe de la Sesión de Gestión de Importaciones y Exportaciones del Departamento de Industria y Comercio de la ciudad Nguyen Cong Luan, las actividades logísticas en Vietnam, en general, y en Ciudad Ho Chi Minh, en particular, todavía enfrentan muchos desafíos por delante, debido a que más del 50% de las carreteras no garantizan la seguridad para el transporte de mercancías.Ciudad Ho Chi Minh cuenta con nueve mil 600 empresas registradas en la industria de servicios logísticos, lo cual representa el 36,7% del país, informó.Sin embargo, la megalópolis todavía no tiene un centro logístico a gran escala que aplique tecnología avanzada y moderna, dijo.Por lo tanto, de acuerdo con Cong Luan, resulta necesario aumentar la implementación de proyectos de inversión para desarrollar infraestructura de transporte y logística, especialmente en Ciudad Ho Chi Minh.Según la clasificación Agility 2023, Vietnam se encuentra entre los 10 principales mercados logísticos emergentes del mundo, ocupando el cuarto lugar en el Sudeste Asiático, después de Malasia, Indonesia y Tailandia.También, el informe del Banco Mundial publicado en 2023 muestra que Vietnam ocupa el puesto 43 en el ranking del índice de eficiencia logística, entre los cinco primeros países de la ASEAN, después de Singapur, Malasia, Tailandia y en la misma posición con Filipinas.La copresidenta del Comité de Producción de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham) en Vietnam, Giang Vu, dijo que los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales crean oportunidades para que las empresas vietnamitas participen de forma más profunda en las cadenas de suministro.Aún cuenta con un desarrollo fuerte del sistema de transporte, incluidos puertos marítimos, aeropuertos y carreteras, Vietnam necesita mejorarlos, evaluó.El Índice de Desempeño Logístico 2023 del Banco Mundial sitúa a Vietnam en el puesto 50, detrás de India (38) y China (20).En el evento, los expertos también discutieron oportunidades y desafíos en invertir y trasladar cadenas de suministro a Vietnam para ayudar a los inversores a comprender la situación, aprovechar los chances y optimizar el proceso de inversión y desarrollo en esta región./.