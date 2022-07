Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) Vietnam necesita desarrollar enérgicamente los sectores bancario y financiero en aras de garantizar el suministro de capitales para descarbonizar la economía petrolera subrayó Kanni Wignaraja, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( UNDP ) en Asia-Pacífico.Durante una entrevista con la Agencia vietnamita de Noticias (VNA), en ocasión de su visita de trabajo a Hanoi del 27 al 31 del presente mes, Wignaraja consideró que la nación indochina puede aprovechar los bonos verdes para promover el desarrollo de energías renovables.Al mismo tiempo, se refirió a numerosas soluciones, sobre todo en el aspecto financiero, para ayudar a Vietnam a acelerar la Transición Energética Justa (Just Energy Transition, en inglés).Wignaraja enfatizó en la necesidad de fortalecer el marco legal en el campo, explicando que las fuentes de capital de inversión no llegarán a Vietnam si el país no cuenta con regulaciones legales sólidas, transparentes y atractivas para regir la industria energética nacional.Asimismo, sugirió a investigar el modelo de bancos nacionales de energía que ha sido aprobado en numerosos países en el mundo; pues, de esa manera, tendrá una fuente de financiamiento doméstica.