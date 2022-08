Can Tho, Vietnam (VNA) El Comité Popular de la ciudad de Can Tho y el Comité Organizador de Agritechnica Asia Live 2022 (promoción y demostración de la ciencia y la tecnología para la transformación de la economía agrícola sostenible) debatieron los preparativos para ese evento internacional que tendrá lugar del 24 al 26 de este mes.De acuerdo con el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Ngoc He, el evento internacional, que se efectuará por primera vez en Can Tho, combinará la organización de seminarios y la demostración de máquinas en el campo.Por lo tanto, indicó, los comités organizadores necesitan difundir información ampliamente para que las cooperativas y los pobladores conozcan y participen del evento.Esta es una buena oportunidad para que las personas testimonien sobre la aplicación práctica de máquinas y equipos para la producción agrícola con alta eficiencia, precisó.También destacó la necesidad de estrechar la coordinación entre los departamentos y sectores para realizar de manera efectiva las tareas asignadas, especialmente la recepción de delegaciones internacionales, garantizar la seguridad, prevenir incendios y controlar la COVID-19 en la nueva situación.Según el comité organizador, unas 80 empresas nacionales y extranjeras como Alemania, la India y Corea del Sur, los propietarios de máquinas y los proveedores de servicios de mecanización se registraron para participar en las exposiciones y demostraciones de campo, principalmente en la aplicación de tecnologías y maquinarias.El evento internacional se realiza anualmente en países asiáticos, con el objetivo de promover la agricultura sostenible a través de la aplicación de soluciones tecnológicas modernas y avanzadas.Organizada por primera vez en Vietnam, la cita apunta a congregar alrededor de cuatro mil delegados y visitantes nacionales e internacionales y acoger actividades como demostración de prácticas de producción en el campo; exhibición de tecnologías, maquinarias y soluciones innovadoras y sostenibles en los renglones de ganadería, cultivo, acuicultura, silvicultura, conservación y procesamiento; además de conferencias científicas y temáticas./.