Médico toma muestra para realizar prueba de COVID-19. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) Vietnam confirmó durante las últimas 12 horas mil 612 casos del COVID-19, elevando así el número de infectados registrados hoy a un récord de tres mil 718.

De los casos recién detectados, 12 importados se sometieron a la cuarentena inmediatamente después de su entrada en el país, mientras que los mil 600 de contagio local se reportaron en Ciudad Ho Chi Minh (mil 17), Dong Thap (139), Long An (134), Khanh Hoa (78), Dong Nai (64), Da Nang (33), Phu Yen (30), Ba Ria-Vung Tau (23), Tra Vinh (15), Hung Yen (13), Hanoi (13), Gia Lai (5), Binh Thuan (5), An Giang (5), Ha Nam (5), Dak Nong (4), Hai Phong (3), Binh Phuoc (3), Quang Ngai (3), Bac Ninh (2), Can Tho (2), además en Bac Giang, Lang Son, Ninh Thuan y Vinh Phuc, con uno en cada localidad.

El país contabilizó hasta el momento 45 mil 884 casos de transmisión comunitaria y dos mil 20 importados. Desde el 27 de abril, se detectaron 44 mil 314 infectados, entre ellos siete mil 538 recuperados, al tiempo que se realizaron pruebas a más de 11,8 millones de personas.

De los casos que reciben el tratamiento médico, 501 dieron negativo al menos una vez en la prueba del virus SARS-CoV-2. Un total de 4,2 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 se administraron en el país.



Hasta el momento, Vietnam cuenta con 10 mil 312 recuperados, mientras que el número de fallecidos es de 225./.