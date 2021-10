Hanoi (VNA)- Vietnam registró hoy tres mil 034 casos nuevos del COVID-19, incluidos siete importados y tres mil 027 de contagios locales en 49 provincias y ciudades del país, informó el Ministerio de Salud.De esta cifra, Ciudad Ho Chi Minh detectó 907 casos, seguida por Binh Duong (500), Dong Nai (371), Soc Trang (200), An Giang (134), Tay Ninh (104), Kien Giang (92), Tien Giang (79), Dong Thap (65), Phu Tho (59), Long An (51), Tra Vinh (45), Bac Lieu (41), Ca Mau (39), Khanh Hoa (38), Lam Dong (34), Gia Lai (33), Can Tho (24), Thanh Hoa (23), Ha Nam (21), Binh Thuan (16), Vinh Long (15), Hau Giang (14), Quang Nam y Ben Tre (cada localidad con 12 casos), Hanoi y Quang Ngai (con 11), Binh Đinh (10), Ninh Thuan y Nghe An (seis), Ba Ria - Vung Tau, Dak Nong, Bac Ninh y Quang Binh (con cinco), Ha Tinh y Ninh Binh (con cuatro), Nam Dinh, Binh Phuoc, Hai Duong, PhuYen, Quang Tri (con tres), Da Nang, Son La, Thua Thien Hue (con dos), Lao Cai, Yen Bai, Lai Chau, Dien Bien y Thai Binh (con uno).Hasta la fecha, el país cuenta con 865 mil 558 casos de infecciones, de ellos 794 mil 846 casos recuperados y 21 mil 344 víctimas fatales.A partir del 27 de abril, se realizaron 21 millones 137 mil 354 pruebas del virus SARS-CoV-2.Un total de 64 millones 992 mil 488 dosis de vacunas contra el COVID-19 fueron administradas, de ellas 46 millones 493 mil 751 personas recibieron una dosis.El mismo día, el viceministro de Salud Truong Quoc Cuong recibió 100 mil dosis de vacuna AstraZeneca y 100 mil kits de prueba rápida del embajador húngaro en Vietnam , Öry Csaba.En la ceremonia, el embajador intercambió con dirigentes del Ministerio de Salud sobre la cooperación en el campo de la investigación y desarrollo de vacunas y productos biológicos, así como la posibilidad de realizar ensayos clínicos de tercera fase para la vacuna Covivac, desarrollado por el Instituto de Vacunas y Productos Biológicos Médicos (IVAC)./.