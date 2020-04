Un laboratorio para pruebas de coronavirus. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) Por primera vez, Vietnam no registró ningún caso de COVID-19 en las últimas 36 horas, manteniendo el recuento en 268 personas infectadas, entre ellas 198 recuperadas satisfactoriamente.



De esa suma, 160 ingresaron en Vietnam de otros países, mientras que se detectaron 108 casos de transmisión local.



Tras cumplir este miércoles dos semanas de distanciamiento social para frenar la propagación de la epidemia, Vietnam decidió prolongar las restricciones en las 12 localidades con mayor riesgo de infección.



Hanoi, Lao Cai, Quang Ninh, Bac Ninh, Ninh Binh, Da Nang, Quang Nam, Binh thuan, Khanh Hoa, Ho Chi Minh, Tay Ninh y Ha Tinh, continuarán esas medidas hasta los días 22 y 30 de abril dependiendo de la situación en cada una y podrán extender aún más el distanciamiento social si la infección lo requiriese.

Mientras, las provincias y ciudades clasificadas en riesgo como Binh Duong, Can Tho, Dong Nai, Ha Nam, Hai Phong, Kien Giang, Nam Dinh, Nghe An, Thai Nguyen, Thua Thien- Hue, Soc Trang, Lang Son, An Giang, Binh Phuoc y Dong Thap seguirán con las medidas de distanciamiento social hasta el 22 de abril./.