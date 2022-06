Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) Vietnam ha trabajado con fuerza en los últimos tiempos por convertir el pago digital en una tendencia indispensable en la economía nacional y la prioridad de los consumidores, con el aumento de la digitalización de los servicios, a pesar de los impactos multidimensionales de la COVID-19.La organización consecutiva del Día sin Uso de Moneda física (16 de junio) en el país, desde 2019, ha afirmado el significado y el gran efecto spillover al recibir la atención especial de la mayoría de las personas y empresas.En la edición de este año, el Comité Organizador pretende realizar una serie de actividades que son diseñadas apropiadamente para estimular el interés de varios grupos, incluidas personas que aún no conocen el pago con dinero electrónico y las que tienen influencia macro sobre las políticas en el campo.Además, el acontecimiento busca responder a la política de la transformación digital establecida por el Gobierno, con punto de inicio desde los cambios en el sector de pagos.Para satisfacer la demanda de la tendencia "sin moneda física", los bancos han invertido fuertemente en la infraestructura de pago, sistema de tecnología de la información, implementación de nuevas tecnologías y soluciones avanzadas para diseñar y suministrar los productos y servicios de manera conveniente y segura y con precios razonables a favor de los clientes.En los tiempos transcurridos, las instituciones bancarias han coordinado activamente con las agencias relevantes en la implementación de numerosas políticas para promover el pago sin moneda física de los servicios públicos, especialmente en las materias de salud y educación, entre otros.En particular, el Banco Estatal de Vietnam planea en 2022 brindar educación financiera a las personas en áreas remotas y rurales, jóvenes, grupos desfavorecidos de la sociedad y pobladores que no tienen una cuenta bancaria.En el futuro, el Banco Estatal seguirá elaborando planes para implementar de forma sincrónica y eficaz las soluciones destinadas a impulsar el pago sin moneda física en la economía nacional, sobre todo la aceleración de las investigaciones y el perfeccionamiento del marco legal en respuesta a los requisitos de construcción de modelos de negocios y suministro de nuevos productos y servicios en las plataformas tecnológicas y actividades piloto con uso de cuentas de telecomunicaciones para la compra de bienes y servicios de bajo valor, entre otros./.