Tercera Reunión de la Comisión Mixta sobre Cooperación Económica, Comercial y de Inversión entre Vietnam y Uruguay (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La próxima visita del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue , a Uruguay abrirá oportunidades para promover los nexos en economía, comercio y cooperación para el desarrollo los vínculos con ese país.Luego de 30 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas (1993-2023), Uruguay constituye actualmente uno de los potenciales socios comerciales de Vietnam en América Latina.Las dos partes mantuvieron intercambios regulares de delegaciones y contactos en el ámbito bilateral, sin embargo su cooperación comercial sigue siendo modesta y no se corresponde con las potencialidades.Según el Departamento de Mercado Europa – América, del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, el valor del trasiego mercantil bilateral alcanzó 190,5 millones de dólares en 2022, para un alza del 106,5 por ciento en relación con el año anterior.De ese monto, Vietnam ingresó 102,9 millones de dólares por las exportaciones al país latinoamericano, y destinó 87,6 millones de dólares para las compras de ese mercado, lo que equivale a aumentos anuales del 76,7 y 157,2 por ciento, respectivamente.Vietnam vende principalmente a Uruguay: calzado, confecciones textiles, computadoras, productos y componentes electrónicos, bienes acuáticos, teléfonos y componentes, alfombras, fibras, así como artículos de bambú, ratán, acero, plástico y cerámica.Mientras, Vietnam importa del país sudamericano: madera y productos derivados, materias primas para textiles y cuero, calzado, bienes farmacéuticos, leche y sus derivados, productos acuáticos, piensos y químicos.Los datos de la parte uruguaya muestran que los envíos de Vietnam a ese país en enero de 2023 superaron los 5,7 millones de dólares, mientras que sus exportaciones a la nación asiática sobrepasaron los 1,6 millones de dólares, lo cual representa incrementos interanuales del 2,4 y 48,17 por ciento, correspondientemente.Con una población de poco más de 3,4 millones de habitantes, Uruguay tiene un tamaño de mercado relativamente modesto. Sin embargo, el ingreso per cápita de ese país se clasifica en el grupo medio superior con más de 17 mil 300 dólares, mucho más alto que la mayoría de los demás estados de la región.Los altos ingresos per cápita, el desarrollo de la industria de servicios y los hábitos de compra frecuentes en Uruguay son factores favorables para el comercio entre ambos países.El pasado 14 de abril, Vietnam y Uruguay celebraron con éxito la tercera Reunión de la Comisión Mixta sobre Cooperación Económica, Comercial y de Inversión, durante la cual acordaron muchas soluciones prácticas para abordar los asuntos pendientes en esos sectores, y trazaron instrucciones para implementar medidas de promoción comercial, a fin de brindar el máximo apoyo para las actividades de las empresas de los dos países.Con el fin de promover las exportaciones al mercado uruguayo, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam recomendó que las empresas busquen activamente información sobre el mercado y actualicen las políticas económicas, comerciales y de inversión de ese país a través de las agencias y unidades de apoyo del Estado.Por otro lado, necesitan participar activamente en actividades de estudios de mercado, promoción de inversiones y comercio, y conexión con socios uruguayos para buscar oportunidades de cooperación.Además, las compañías deben enfocarse en mejorar la calidad del producto, desarrollar nuevos artículos de acuerdo con las necesidades y gustos del mercado, y mejorar la competitividad de los precios.En particular, el Ministerio de Industria y Comercio junto con las carteras y agencias pertinentes y la Oficina Comercial de Vietnam en Argentina, concurrente en Uruguay y Paraguay, trabajarán por apoyar a la comunidad empresarial vietnamita en el suministro de información de mercado, conexión con socios locales y solución de dificultades y problemas que surjan a la hora de hacer los negocios./.