Ambiente de Tet en Francia (Fuente: VNA)

Estudiantes vietnamitas en “Berliner Tet” (Fuente: VNA)

París (VNA) La Asociación de los vietnamitas residentes en Francia (UGVF) organizó una feria de Tet (Año Nuevo Lunar) 2023 en la ciudad de Nogent-sur-Marne con la participación de miles participantes, incluidos amigos locales e internacionales.En el espacio de unos mil de metros cuadrados se desarrollaron muchas actividades culturales y artísticas especiales, donde los visitantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de muchos platos vietnamitas en los kioscos de la arte culinaria y compraron productos de artesanías, libros y periódicos vietnamitas.Según el presidente de UGVF Vuong Huu Nhan, el Comité organizador quiere atraer a más personas, no solo a la comunidad vietnamita sino también a los amigos franceses e internacionales para que exploren y conozcan mejor sobre la rica identidad cultural de Vietnam.El dinero recaudado en la feria será donado al fondo de financiación para la construcción y mejora de varias escuelas en la provincia sureña vietnamita de Kien Giang, informó.Por otra parte, en un ambiente animado y cálido, la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Berlín - Potsdam celebró la víspera el "Berliner Tet " para celebrar el tradicional Año Nuevo Lunar. Berliner Tet , una actividad artística anual de la Asociación, no solo mantiene y preserva la identidad cultural de Vietnam, sino que también atrae la participación de estudiantes extranjeros, quienes siempre están listos para ayudar a los educandos vietnamitas a integrarse con el idioma local y cultura, dijo el primer secretario de la embajada de Vietnam en Alemania, Phan Quang Van.Por su parte, la presidenta de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Berlín – Potsdam, Le Linh Chi, expresó que “Berliner Tet” no solo es significativo para la comunidad de los estudiantes vietnamitas lejos de casa, sino también para las familias de jóvenes nacidos y criados en Alemania.El evento constituye una oportunidad para aprender más sobre la cultura y las costumbres de Vietnam, subrayó./.