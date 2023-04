En Son Tay (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- La zona peatonal de la antigua ciudadela de Son Tay, en la ciudad municipal homónima, en Hanoi, ha estado en funcionamiento durante un año y deviene un destino atractivo para los visitantes, tanto dentro como fuera de la ciudad.



El área peatonal atrajo el año pasado a unos 420 mil visitantes, reveló el Comité Popular de la ciudad municipal de Son Tay, y señaló que la localidad ha mejorado su infraestructura y preservado los valores culturales de la antigua fortaleza.



Es el único suburbio de Hanoi que ha ofrecido un recorrido nocturno de este tipo, creando un punto culminante para toda el área, señaló el comité.



Nguyen Dang Thao, jefe de la junta de administración de los sitios de reliquias de la antigua aldea de Duong Lam y la antigua fortaleza de Son Tay, anunció que se completó la primera fase del proyecto de conservación y promoción de los valores de la antigua fortaleza, dando una nueva cara al paisaje allí.



La ciudad municipal también ha prestado atención a las actividades culturales, artísticas y deportivas de la zona, con más de 350 representaciones escenificadas en el último tiempo y varios juegos populares semanales.



También hay pabellones dentro de la zona que presentan productos bajo el programa “Una Comuna-Un Producto” (OCOP) y platos típicos de la gastronomía local.



El presidente del Comité Popular de la ciudad municipal de Son Tay, Ngo Dinh Ngu, dijo que después del año piloto de la zona peatonal, la localidad ha considerado expandirla aún más a todas las calles circundantes para maximizar las ventajas en términos de ubicación e infraestructura.

Citó una encuesta realizada entre los hogares locales y los turistas, según la cual todos elogiaron la operación de la zona en el pasado, y el 72 por ciento de los residentes encuestados aseguraron estar de acuerdo con la expansión.



Además, la ampliación del espacio peatonal a la antigua ciudadela de Son Tay y las calles circundantes ha ayudado a impulsar las actividades comerciales en calles como Quang Trung, Nguyen Thai Hoc y Le Loi.



El número de visitantes a sitios turísticos locales como Glory Resort, Thao Viet Resort y Lang Mit, y hoteles aledaños ha aumentado entre un 20 por ciento y 30 por ciento. Durante los fines de semana, Glory Resort y Mit Village a menudo estaban completos y no cumplían con la demanda de los turistas. En particular, el Glory Resort de cinco estrellas recibe a cientos de estudiantes cada día, incluso miles en algunos días, que vienen a aprender sobre la historia y relajarse.



El pueblo también planea abrir más áreas de comida nocturna, entretenimiento y compras, dijo el funcionario, y agregó que presentará el plan al Comité Popular municipal para su aprobación cuando sea posible.



Además de la antigua fortaleza de Son Tay, la capital cuenta con otras zonas peatonales en Hanoi, a saber: el lago Hoan Kiem, el casco antiguo de Hanoi y la calle Trinh Cong Son.



La antigua ciudadela de Son Tay, que cubre 16 hectáreas en el municipio homónimo, a 40 kilómetros del centro de Hanoi, no solo tiene un valor histórico sino que también atrae la atención de los visitantes por su arquitectura única.



Según documentos históricos, la ciudadela de Son Tay se construyó en 1822 durante el reinado del emperador Minh Mang, bajo la dinastía Nguyen. Fue construida íntegramente en laterita, un material que cumplía con los requisitos de un edificio defensivo.



A pesar de los altibajos históricos, la ciudadela de Son Tay aún conserva sus vestigios, demostrando las técnicas de construcción de las obras militares defensivas en el norte de Vietnam./.