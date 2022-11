Hanoi (VNA)- El Departamento General de Impuestos de Vietnam publicó recientemente la lista de 39 proveedores extranjeros que implementan registro tributario en Vietnam en el Portal electrónico https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/Reques.El anuncio de la lista se basa en regulaciones estipuladas en la Ley de Gestión Tributaria.En el listado, se encuentran Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netfix y Apple, que ocupan un 90 por ciento de los ingresos generados por servicios del comercio electrónico transfronterizos en Vietnam.También se incluye a iHerb, LLC; Netflix Pte. Ltd; Tiktok Pte. Ltd; Blizzard Entertainment Inc; Educational Testing Service; Ezviz International Limited; LinkedIn Singapore Tte. Ltd, entre otros.El Portal electrónico entró en operación a partir del 21 de marzo. En esta dirección, los proveedores extranjeros pueden realizar el registro, declaración y pago de impuesto y también buscar información y estudiar políticas relacionadas de Vietnam.Desde marzo hasta la fecha, los proveedores extranjeros pagaron alrededor de 22,2 millones de dólares de impuestos. Los mayores contribuyentes al presupuesto estatal incluyen Facebook, Google y Microsoft. /.