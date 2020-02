Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Hombres de negocios de Vietnam y Estados Unidos abordaron hoy aquí las potencialidades para la exportación de productos de la nación indochina al mercado norteamericano.En un simposio organizado por el Centro de Promoción de Inversiones y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh (CPIC), la subdirectora de esta entidad, Cao Thi Phi Van, destacó que Estados Unidos es en la actualidad el mayor mercado receptor de artículos vietnamitas.Vietnam es ahora mismo el decimotercer mayor exportador a ese mercado, informó.Gracias a su vasta y diversa demanda, en el mercado estadounidense quedan muchos espacios para mercancías de Vietnam, valoró.Reveló que CPIC seguirá impulsando este año actividades de promoción comercial en esa nación norteamericana.Erik Frankel, director ejecutivo de la empresa Vietsway, la cual se dedica a negocios en línea de artículos vietnamitas en Estados Unidos, observó que en los últimos tiempos se registra una tendencia alcista de la facturación de las ventas del país indochino de teléfonos y sus repuestos, confecciones textiles, calzados, cueros y muebles.Señaló que los mencionados productos, en su mayoría, son de empresas con inversión extranjera.Artículos de ventajas de las compañías con capital vietnamita aún no logran tener acceso a ese mercado, indicó.Según Erik Frankel, Estados Unidos es uno de los mercados más exigentes con estándares estrictos para productos importados. Sin embargo, clientes aquí tienen demandas diversas, que abarcan desde artículos de alta tecnología hasta bienes de consumo.Enfatizó el alto beneficio que se puede ganar del mercado estadounidense, gracias a las ventajas vietnamitas como el bajo costo de materiales y manos de obra en comparación con otros países.La directora de la empresa In Do Tran, Kimberly Oanh, sugirió a las compañías estudiar los criterios y requerimientos de importación para completar sus procedimientos y expedientes, con el fin de facilitar los negocios y evitar gastos innecesarios.Las empresas de Vietnam deben tener cuidado y ser transparentes en cuanto al origen de sus productos, pues Estados Unidos implementa políticas muy exigentes al respecto, recomendó./.