Yakarta (VNA)- Las estrechas relaciones entre Vietnam e Indonesia no solo implican un significado estratégico para el desarrollo de cada país, sino que también contribuyen a la paz, estabilidad y desarrollo del Sudeste Asiático, en particular, y de Indo-Pacífico, en general.El embajador de Vietnam acreditado en Indonesia, Ta Van Thong, hizo esa valoración durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en ocasión del décimo aniversario del establecimiento de la asociación estratégica entre las dos naciones.El diplomático resaltó en la ocasión los buenos lazos de política y amistad tradicional bilateral, que se consideran un tesoro valioso de los dos países, y la estrecha coordinación y consenso en muchos temas de importancia estratégica, asociados con el mantenimiento de la paz, estabilidad y seguridad en la región.Según Van Thong, además de las relaciones político-diplomáticas, la cooperación económica, un foco de las relaciones bilaterales, registra igualmente grandes pasos de avance.Indonesia es en la actualidad uno de los principales socios de Vietnam en la región, remarcó y añadió que el enérgico desarrollo del comercio bidireccional ha superado las expectativas de los dos países y que existe potencial para un mayor crecimiento.El diplomático apreció el avance de las relaciones binacionales después de la elevación del nivel de los enlaces binacionales al de asociación estratégica, citando como ejemplo distintas visitas de dirigentes de un país al otro, la forma de planes de acción, el progreso de los lazos económicos y comerciales (con un valor del intercambio mercantil previsto de 15 mil millones de dólares en 2023), y también el avance de los vínculos en seguridad-defensa, agrosilvicultura e intercambio pueblo a pueblo.En el futuro, las dos partes continuarán promoviendo la fuerte amistad tradicional, creando una fuerza impulsora para la elevación del nivel de la asociación estratégica Vietnam-Indonesia a una nueva altura.Según el diplomático, la firma del plan de acción para el nuevo período 2024-2028 profundizará aún más los campos de cooperación entre los dos países y, al mismo tiempo, abrirá oportunidades de cooperación en nuevos sectores como la transformación, desarrollo económico, transformación energética y digital e infraestructura, según lo acordado por los dirigentes de los dos países.Económicamente, Vietnam e Indonesia son dos economías con gran potencial, emergentes y de rápido desarrollo, resaltó y notificó que Indonesia es la decimosexta economía más grande del mundo, en la cual la clase media está creciendo en tamaño, por lo que constituye un mercado con mucho espacio para productos vietnam itas.Mientras para Indonesia, Vietnam también es un mercado potencial para promover la cooperación tanto en comercio como en inversión.Asimismo, recomendó a las dos partes aprovechar las nuevas oportunidades, continuar compartiendo y cooperando más estrechamente para convertir los desafíos en oportunidades y las presiones competitivas en fuerzas impulsoras de la innovación y el desarrollo.Vietnam e Indonesia deben continuar mejorando el marco legal para las actividades de cooperación; promover la eficiencia del Comité Conjunto para la cooperación económica, científica y técnica bilateral; limitar el uso de barreras comerciales; facilitar el comercio y los flujos de inversión entre los dos países y apoyar activamente a las comunidades empresariales de ambos en la implementación de actividades de cooperación.Los dos países también necesitan investigar y buscar oportunidades de cooperación en nuevos campos, aprovechando las oportunidades que brinda la cuarta revolución industrial.Al referirse a las orientaciones para la futura cooperación entre ambas partes, Van Thong subrayó que las dos naciones necesitan agilizar aún más los lazos en defensa y seguridad, a la par de mejorar la cooperación con otros países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para consolidar el papel central del bloque y mantener la paz, estabilidad, cooperación y desarrollo en la región y el mundo.Asimismo, abogó por que se adopten soluciones para el crecimiento económico y se aprovechen oportunidades de colaboración en nuevos campos, incluido la transición energética y negociaciones para la eliminación de barreras no comerciales y dificultades para favorecer el acceso por parte de la comunidad de un país al mercado del otro.Propuso, además, intensificar el intercambio pueblo a pueblo, cooperación en formación de estudiantes y agilizar nexos en el turismo, teniendo en cuenta la posibilidad de operar nuevas rutas aéreas entre los dos países.Por otra parte, Van Thong se refirió a la importancia de las relaciones binacionales para la formación y también la posición de la ASEAN en la estructura regional actual, calificando de activa la contribución de los dos países al desarrollo de la Comunidad regional.En la ASEAN, Indonesia es el mercado más grande con más de 280 millones de consumidores, mientras que Vietnam se ubica en el tercer lugar con 100 millones de personas y un crecimiento económico impresionante.Durante el período inicial de la pandemia de la COVID-19, Vietnam, como presidente de la ASEAN, coordinó con los países miembros, incluido Indonesia, para responder de manera flexible al mal, restaurando así la cadena de suministro y asegurando la producción y el entorno comercial, así como promoviendo la resiliencia propia y la fuerza interna de la ASEAN.Actualmente, como presidente rotativo de la ASEAN en 2023, Indonesia también ha identificado el tema como el enfoque de crecimiento para acelerar aún más la recuperación de los países de la agrupación y superar los desafíos en el contexto económico mundial marcado por numerosas dificultades actuales.