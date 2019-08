Hanoi, (VNA)- Los servicios bancarios digitales resultan cada vez más populares para los clientes vietnamitas, ya que facilitan la interacción por computadoras o teléfonos móviles y ahorran el tiempo, así como bajan el costo de las mismas.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

De acuerdo con especialistas, si el "internet banking" solo permite el pago, la transacción o la verificación de saldo en las cuentas, el banco digital ofrece todos los servicios a través de los equipos móviles.



Según el vicegobernador del Banco Estatal (BE) Nguyen Kim Anh, el sistema bancario considera hoy el impulso de desarrollo de entidades crediticias digitales una cuestión estratégica.



Recomendó a los bancos prestar atención al establecimiento de Big Data, cambio de la cultura de negocios, métodos de administración e inversión en la tecnología.



Con el fin de favorecer el progreso de ese modelo, el BE se empeñará en divulgar normas dedicadas al control y la creación de un entorno propicio para el desarrollo del mismo, así como al aprovechamiento de los logros de la cuarta revolución industrial.



A su vez, el presidente del Consejo Administrativo del Banco Correo Lien Viet, Nguyen Dinh Thang, notificó que el cambio digital constituye hoy una tendencia obvia y añadió que, con una clara conciencia sobre la importancia de esa tarea, la entidad lanzó la aplicación "Vi Viet" (billetera vietnamita), que cuenta hoy con más de tres millones de usuarios.



Para no quedarse fuera de esa tendencia, el banco de Comercio Exterior de Vietnam (Vietcombank) también creó el espacio Vietcombank Digital Lab para las transacciones digitales.



Sin embargo, los expertos se refirieron también a numerosos desafíos a la hora de desplegar esas tareas, lo que requiere de esfuerzos para cambiar de forma radical el pensamiento y también las acciones, así como establecer un corredor legal para facilitar ese proceso, al lado de la atención al reforzamiento de la seguridad cibernética.



Asimismo, el crecimiento enérgico de los servicios digitales contribuirá a elevar las ganancias de los bancos. - VNA