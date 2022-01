Puerta fronteriza Kim Thanh II (Fuente.VNA)

Hanoi (VNA) - Las autoridades del condado autónomo He Kou, provincia china de Yunnan ha autorizado el despacho de importación de los productos de frutas frescas y congelados en las puertas fronterizas He Kou-Kim Thanh II (provincia vietnamita de Lao Cai).El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam informó que ello contribuirá a reducir la congestión de mercancías en las puertas fronterizas en las localidades nacionales de Lang Son y Quang Ninh, especialmente en el contexto que las autoridades de Pingxiang, en la provincia china de Guangxi, suspendieron temporalmente la fruta del dragón vietnamita mediante las pasos limítrofes Huu Nghi-Tân Thanh (Lang Son) a partir del 29 de diciembre de 2021.Según las estadísticas de la Aduana de la nación indochina, la cantidad de pitahaya exportada a China a través de la puerta fronteriza de Lao Cai representa casi el 35 por ciento de las exportaciones totales de esa fruta a través de las fronteras terrestres y los puertos marítimos en 2020.Anteriormente, la importación de fruta fresca desde Vietnam a través de la puerta fronteriza de Lao Cai - He Kou se suspendió a partir del 18 de julio de 2021 después de que Yunnan detectó el virus SARS-CoV-2 en los envases y cartones de fruta del dragón importados.Este es el resultado alcanzado después de los esfuerzos para intercambiar entre el Ministerio de Industria y Comercio y las localidades vietnamitas con las agencias centrales y la provincia china de Yunnan desde julio de 2021 hasta la fecha.La cartera pidió que a pesar de la evolución complicada de la epidemia del COVID-19 las localidades y empresas de exportación necesitan monitorear activamente la situación para tomar medidas en aras de regular la producción y la cosecha, especialmente el ajuste de la cantidad de mercancías a la frontera de acuerdo con la capacidad de despacho, con el fin de evitar la congestión en las puertas fronterizas, lo que provoca afectaciones a las partes./.