Hanoi (VNA)- Vietnam necesita una eliminación progresiva, acompañada de la promoción de alternativas viables y un sistema mejorado de gestión de desechos sólidos , en pos de abordar la contaminación plástica, según un informe del Banco Mundial (BM) citado por la revista Moderndiplomacy.eu.La mayoría de los plásticos que contaminan las vías fluviales de Vietnam son artículos de un solo uso y de bajo valor, como bolsas de plástico, recipientes de alimentos y pajitas, subraya el artículo "El diagnóstico de la contaminación por plásticos" de Moderndiplomacy.eu.Los residuos plásticos constituyen, con diferencia, el tipo de residuos más abundante recogido en sitios fluviales y costeros, y representan el 94 por ciento del número de artículos y el 71 por ciento en peso.“El rápido crecimiento económico, la urbanización y los estilos de vida cambiantes en Vietnam han llevado a una crisis de contaminación por plásticos en todo el país”, notificó Carolyn Turk, directora del BM en Vietnam.“Este estudio muestra que los artículos de plástico de un solo uso constituyen una gran parte de la contaminación plástica en Vietnam , y abordar su uso marcará una gran diferencia”, sostuvo.Se estima que cada año 3,1 millones de toneladas de desechos plásticos se vierten en la tierra en Vietnam, y al menos el 10 por ciento de ese monto se echa luego al océano.La Asociación Nacional de Acción por los Plásticos de Vietnam recalca que la cantidad de plástico en las vías fluviales puede más que duplicarse para 2030 si no se mejoran los procesos actuales de recolección, reciclaje y tratamiento de desechos del país.El artículo cita el informe del BM denominado "Hacia una hoja de ruta nacional de plásticos de un solo uso en Vietnam", el cual propone un esfuerzo gradual para combatir esta contaminación a través de una combinación de instrumentos de política y mecanismos fiscales, pasando de restricciones y tarifas a prohibiciones.La experiencia internacional muestra que los beneficios de eliminar gradualmente los plásticos de un solo uso superan los costos.El informe también traza recomendaciones, tales como restricciones a los plásticos de un solo uso en los establecimientos de comida y en los hoteles, aplicación de tarifas a las bolsas de plástico no biodegradables y las tazas de café.La hoja de ruta debe apuntar gradualmente a la prohibición del mercado de pajitas de plástico, bolsas de plástico no biodegradables y envases de alimentos, aconseja./.