Foto de ilustración (Fuente:ENV)

Hanoi (VNA) Un coloquio sobre la situación de la crianza ilegal de osos en Hanoi para tomar su bilis se efectuó hoy en línea en aras de elevar el conocimiento de la comunidad sobre esa mala costumbre y proponer medidas a las autoridades vietnamitas con vistas a cesar pronto esta actividad en la capital.



Al intervenir en el evento, Bui Thi Ha, subdirectora del Centro de Educación sobre la Naturaleza de Vietnam (CENV), dijo que en los últimos tres años, han detectado la cría ilegal de tres osos en esta ciudad y, hasta el momento, dos de ellos no han sido decomisados y trasladados a los centros de rescate.



Por lo tanto, las autoridades necesitan adoptar soluciones drásticas para cerrar pronto los establecimientos de crianza de ese animal en la urbe, a fin de salvar su vida y liberarlo al entorno natural, enfatizó.



El CENV aspira a que Hanoi instruya enérgicamente al Departamento de Protección Forestal y a las autoridades de los distritos y municipios en impulsar la lucha contra las violaciones relativas a los osos, con miras a por fin por completo al cautiverio de esos mamíferos por su bilis, remarcó.



De acuerdo con Bui Thi Ha, el registro y la colocación de fichas para los osos no pueden ayudar a terminar por completo la situación en la capital vietnamita.



Por su parte, Ioana Dungler, directora del Programa de la Vida Silvestre de la organización sin fines de lucro Four Paws Internacional, recomendó trasladar las especies de oso que se encuentran en Hanoi al establecimiento de Conservación de ese animal en la provincia de Ninh Binh, donde pueden vivir en un hábitat adecuado.



Con el apoyo y acciones drásticas de los Comités Populares de Hanoi y del Distrito de Phuc Tho, la capital vietnamita tendrá oportunidad de convertirse en la próxima localidad sin contar con la crianza de oso en un futuro cercano, apuntó.

En la ocasión, los participantes abordaron una serie de soluciones para poner fin a dicha actividad, sobre todo el hecho de que las autoridades hanoyenses aumenten las tareas de inspección y gestión de los establecimientos de crianza de osos y manejen estrictamente las violaciones al respecto, entre otros aspectos.



Además, debe estimular a los propietarios a entregar voluntariamente los osos al Estado y garantizar estrictamente la política de “no reembolso” a los dueños de los establecimientos de crianza de osos en todos los casos, concluyeron./.