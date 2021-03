Hanoi, (VNA) - Resolver los cuellos de botella en la infraestructura y adoptar mecanismos de políticas se consideran una solución importante para ayudar a reducir los costos de logística y crear fuerzas impulsoras a favor de las empresas y los bienes vietnamitas en el futuro.Durante una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias, el subjefe del Departamento de Exportación e Importación, del Ministerio de Industria y Comercio, Tran Thanh Hai subrayó que en la última década, el sistema nacional de carreteras y autopistas se ha ampliado.Además, cuenta con mayores puertos marítimos que funcionan puerta de entrada para el transbordo internacional, y se han construido y perfeccionado los aeropuertos.Sin embargo, la infraestructura ferroviaria figura entre los sectores subdesarrollados y aún no ha podido responder la demanda de tránsito, señaló.En los últimos 10 años, el Producto Interno Bruto de Vietnam ha crecido constantemente entre seis-ocho por ciento por año.La producción de bienes y las actividades comerciales mostraron un rápido crecimiento, lo que provocó un fuerte aumento en la demanda de servicios e infraestructura de logística.Mientras, la infraestructura y los servicios logísticos nacionales no se corresponden aún con la demanda, lo que hace que el costo sea bastante alto.Otro problema es que la mayoría de las empresas vietnamitas son medianas y pequeñas y la administración y los recursos humanos no se encuentran al nivel internacional, por lo que el rendimiento no es alto.En ese sentido, Thanh Hai subrayó que el Gobierno necesita adoptar políticas direccionales claras para el desarrollo del sector logístico, incluidas las relacionadas con el avance de las localidades y las de tránsito.Además, es necesario seguir reformando los procedimientos administrativos y llevar estos al entorno electrónico. Para la red logística , junto con la inversión en las tareas de ampliación de la infraestructura, se debe prestar atención a la conectividad para mejorar la eficiencia de las infraestructuras logísticas.Para las empresas en la esfera, hizo hincapié en la necesidad de construir grandes entidades en aras de apoyar a las operaciones de las pequeñas, con el fin de elevar la eficiencia del sector logístico.Al mismo tiempo, deben intensificar la aplicación de tecnologías en el mencionado campo.En los próximos tiempos, necesitarán prestar atención a la formación de recursos humanos, lo que será la fuerza impulsora para que la industria se mantenga al día con el ritmo de desarrollo en el mundo, concluyó./.