Mui Ca Mau es un cabo en el sur de la provincia de Ca Mau. Es también el extremo meridional de Vietnam. (Fuente: VNA)

Ca Mau, Vietnam (VNA)- Ca Mau, una tierra sagrada en la región más al sur del país, está experimentando un fuerte impulso para convertirse en el polo de crecimiento líder en el delta del Mekong, aprovechando sus ventajas en economía marina, energías renovables, turismo y servicios logísticos.

Oportunidades en la economía marina y las energías limpias

Ca Mau es la única localidad del país con tres lados bordeando el mar, con una costa de más de 250 kilómetros, lo que representa un tercio del litoral de todo el delta del Mekong. El mar de Ca Mau tiene un área de alrededor de 71 ml kilómetros cuadrados para explotación, y se considera uno de los cuatro caladeros claves, con grandes reservas de fauna marina, incluidas muchas variedades de alto valor económico, tales como camarones, calamares, jaibas, pargos, caballas, palometas blancas, meros y cobias. La zona costera también es muy adecuada para la acuicultura a gran escala de especies de aguas saladas como almejas, berberechos de sangre, ostras y otras.

Aprovechando las condiciones naturales, a lo largo de los años la provincia de Ca Mau se ha centrado en el desarrollo de la industria pesquera en tres áreas: cultivo, explotación y procesamiento.

Con la debida atención e inversión, el territorio ha establecido una potente flota de más de cuatro ml 500 embarcaciones.

La provincia identifica a la industria de productos marinos como un sector económico clave, por lo que planea convertirse en el centro de la acuicultura, la pesca y el procesamiento, de todo el país. Sus productos acuáticos han estado presentes en más de 60 países, incluidos mercados exigentes como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.



En particular, Ca Mau es líder en el cultivo de camarón a nivel nacional, con un área que representa casi el 40 % de toda la nación, y su producción ocupa alrededor del 22 por ciento. A pesar de las fluctuaciones del mercado debido al impacto de la pandemia de COVID-19 y los conflictos armados en algunos países, durante tres años consecutivos, del 2020 al 2022, la provincia se ha mantenido como la más destacada, con un volumen de exportación de productos marinos siempre superior a los mil millones de dólares.



Bui Chi Thuong, criador de camarones desde hace mucho tiempo en el distrito de Nam Can, expresó: “Tengo más de tres hectáreas para el cultivo de camarones. Levanto dos cultivos al año, alrededor de 90 a más de 100 días cada uno, y descontando los gastos recaudo más de 84 mil dólares”. Con una estrategia para desarrollar una industria marina sostenible, adaptarse al cambio climático y centrarse en una integración internacional profunda, Ca Mau puede avanzar con confianza hacia el objetivo de lograr un volumen de negocios de exportación de mil 650 millones de dólares para 2030.



Además del potencial para los productos del mar, el territorio también tiene una gran ventaja en el impulso de servicios logísticos gracias a su posición central en el mapa del sudeste asiático, con el mar adyacente a las aguas de Tailandia, Malasia e Indonesia, y su ubicación en el Corredor de Desarrollo Económico del Sur del Programa de Cooperación para el Desarrollo de la Subregión del Gran Mekong. La región también tiene un grupo de islas, Hon Khoai, que son elegibles para construir un puerto marítimo general a gran escala.



Otro punto fuerte de la provincia es la energía limpia. Este potencial no solo es capaz de hacer una importante contribución a la fuente de energía nacional, sino que también ayuda a la zona a garantizar la seguridad energética para acelerar el desarrollo socioeconómico. Al mismo tiempo, esta es una demostración de compromiso con el crecimiento verde, afirmando la estrategia de desarrollo económico marino de Vietnam.

Según la visión hacia 2030, Ca Mau contará con tres mil 607 MW de energía eólica conectada a la red nacional. Actualmente, hay tres plantas de 100 MW en operación y conectadas a la red del país. En el futuro, la provincia seguirá implementando proyectos con la ambición de aportar más de seis mil 500 MW de esta energía al sistema eléctrico. Además, también está promoviendo agregar proyectos de energías solares y de gas.



Con estas especialidades, Ca Mau tiene ventajas apreciables para convertirse en un importante polo de crecimiento.



Potencialidades turísticas en la “tierra de los Nueve Dragones”



Ca Mau cuenta con una naturaleza salvaje y atractiva de bosques y mar, junto a la vida de la gente impregnada de la identidad cultural de la región occidental, y se encuentra en el Corredor de Desarrollo Económico del Sur, por lo que tiene condiciones favorables para el intercambio económico y el desarrollo turístico con los países del sudeste asiático.

Tiene asimismo una gran ventaja al estar ubicada junto a la famosa urbe turística costera de Phu Quoc y cerca de la ciudad de Can Tho (centro turístico del delta del Mekong). En esa zona hay cuatro aeropuertos (Can Tho, Phu Quoc, Ca Mau y Rach Gia), dos de ellos internacionales, lo cual resulta muy conveniente para realizar tours internacionales. Además, el proyecto del puerto marítimo general de Hon Khoai, una vez aprobado por el Gobierno, tendría una gran influencia en el turismo marítimo de la provincia.



Ca Mau dispone de 12 patrimonios nacionales y 32 reliquias provinciales; se han registrado más de 40 patrimonios culturales inmateriales, de los cuales tres están reconocidos a nivel nacional: el don ca tai tu (arte musical y vocal del sur), el oficio tradicional de gac keo ong (métodos especiales de anidación para atraer a las abejas) y la producción de cangrejo de manglar fermentado (muoi ba khia).

Hay en esos predios dos parques nacionales, Mui Ca Mau y U Minh Ha, que son famosos destinos de ecoturismo y figuran en la lista de Reservas Mundiales de la Biosfera de la Unesco. En 2013, el primero de ellos fue reconocido como sitio Ramsar (humedal de importancia internacional). Allí se halla el bosque de manglares primitivos más grande del país, adyacente a los mares del Este y del Oeste. La flora y la fauna son muy ricas, con 27 de las 32 especies de manglares descubiertas en Vietnam; alrededor de 26 especies de mamíferos, 93 de aves, 43 de reptiles, 139 de peces, nueve de anfibios y muchas otras especies raras, dos de ellas listadas en el Libro Rojo del mundo: macacos cangrejeros (Macaca fascicularis) y langures de Indochina (Trachypithecus germaini).

A Ca Mau, los visitantes pueden viajar en lancha motora, serpenteando entre los bosques de manglares para ver el maravilloso ecosistema, visitar un modelo de aldea forestal de tiempos de la guerra de resistencia, cuidadosamente conservado para comprender mejor la vida de los soldados y la gente de la región suroeste durante aquella época, y conocer los ríos occidentales, con actividades como pescar, atrapar cangrejos y saltarines del fango (Periophthalmodon schlosseri) y participar en juegos populares.



Esta tierra también es famosa por la cocina rural con sabor sureño, con muchas especialidades: cangrejo de manglar fermentado, salsa de palometa blanca, saltarín del fango a la parrilla con sal y pimienta, lisas estofadas con caña de azúcar, almejas al vapor con jengibre, ostras a la parrilla... En especial, su delicioso plato de cangrejo es famoso en todo el país.

En los últimos años, la provincia se ha centrado en promover el ecoturismo y el turismo comunitario, con recorridos que se adentran en los bosques y salen a los terrenos aluviales costeros.



Ca Mau se enfocará en impulsar esta industria de manera sostenible, preservando la identidad cultural nacional y promoviendo los valores naturales de los recursos turísticos. También estimulará la participación comunitaria, combinando el desarrollo turístico con el desarrollo rural, así como el progreso del territorio en este sector en asociación con el avance turístico general de las provincias y ciudades a nivel regional y nacional./.