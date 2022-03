Fuente: Agritechnica Asia

Can Tho, Vietnam (VNA) - El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam trabajó hoy con las autoridades de la ciudad de Can Tho y agencias relacionadas sobre la organización del evento Agritechnica Asia Live 2022 que prevé realizarse en agosto de 2022.



Agritechnica Asia Live (promoción y demostración de la ciencia y la tecnología para la transformación de la economía agrícola sostenible) será efectuado en Can Tho por la Asociación Agrícola Alemana (DLG), en colaboración con el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el gobierno de esta urbe.

El evento apunta a congregar de tres mil a cuatro mil personas, incluidos agricultores, propietarios de máquinas agrícolas, proveedores de servicios de mecanización, científicos y empresas nacionales e internacionales.



Se organizarán exhibiciones de tecnologías, máquinas y equipos agrícolas, además de seminarios y conferencias para promover la aplicación de la mecanización y la digitalización para transformar la producción agrícola sostenible.

Según Kathariana Staske, directora de DLG Asia en Tailandia, la efectividad de los eventos de ese tipo que ofrecen demostraciones de máquinas agrícolas y tecnología avanzada es evidente y se ha constatado a lo largo de los años.

Agritechnica Asia Live 2022 en Can Tho es diferente a otros eventos aquí, porque además de presentar equipos, maquinarias y tecnología de mecanización aplicada en la producción agrícola, se realizarán exhibiciones en el campo.

Según el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Tran Thanh Nam, las demostraciones de maquinarias y equipos avanzados en el evento son esenciales para contribuir a cambiar las percepciones de los agricultores sobre la mecanización en la producción agrícola./.