Fuerte lluvia causa grave inundación en Ciudad Ho Chi Minh (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh planea invertir millones de dólares en la construcción de más de 100 embalses para almacenar agua de lluvia y controlar las inundaciones para 2020, se conoció hoy aquí.



Los embalses, que contarán con sistemas de bombeo y alcantarilla, recogerán agua de lluvia. El más grande, con una capacidad de 20 mil metros cúbicos, se construirá en Go Vap, mientras que el segundo más grande, que mide alrededor de cinco mil metros cúbicos, se encontrará en el Parque Hoang Van Thu, en el distrito de Tan Binh. Los otros serán más pequeños, con una capacidad de mil 500 y dos mil metros cúbicos.



Expertos sugirieron que los embalses deberían conectarse con los pozos de agua de la ciudad para que el agua de lluvia pudiera drenarse para reducir las inundaciones.



Los depósitos podrían ayudar a prevenir inundaciones, pero que no se han conectado con la red de drenaje ni se han utilizado para la prevención de inundaciones, opinaron los especialistas.



Los administradores de muchos de los embalses no permiten conectarse con redes de drenaje en los distritos internos porque los desagües transportan tanto agua de lluvia como aguas residuales, lo que podría contaminarlos.



También opinaron que los embalses fueron construidos para mejorar el aspecto de la ciudad en lugar de regular el agua de lluvia o controlar las inundaciones.-VNA