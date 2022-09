Zona industrial de Hiep Phuoc. (Fuente: baodautu.vn)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh planea establecer una gran zona económica en una superficie de 26 mil hectáreas de cuatro distritos y barrios, incluidos los parques industriales, zonas urbanas y servicios.El plan está incluido en el borrador del proyecto sobre la orientación de desarrollo de los parques industriales y zonas procesadoras de la ciudad en el periodo 2025-2030, con visión hasta 2040.Se prevé que esta zona económica al sur abarque toda la superficie natural de los distritos 7 (tres mil 500 hectáreas), Nha Be (10 mil hectáreas), una parte del distrito de Binh Chanh (mil 870 hectáreas), Can Gio (cuatro mil 339 hectáreas), sin incluir la Reserva de la biosfera del manglar de Can Gio.La zona manufacturera de Tan Thuan (300 hectáreas) y el área urbana del puerto Hiep Phuoc (mil 354 hectáreas) serán la parte central con puerto marítimo, puerta fronteriza internacional y centro logístico de la ciudad.En la actualidad, muchos proyectos de desarrollo infraestructural para las zonas industriales y otras infraestructuras técnicas se han implementado en el sur de la ciudad, además de los planes de transporte interregional, que conectan el delta del río Mekong y la región del sureste.Según la Junta Administrativa de las zonas procesadoras e industriales de Ciudad Ho Chi Minh (Hepza), al invertir en esas áreas, los inversores se beneficiarán de políticas arancelarias preferenciales, como la exención de impuestos por cuatro años, y una reducción del 50 por ciento de impuestos en nueve años posteriores para los ingresos empresariales./.